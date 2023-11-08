Кита заметили у побережья Пхукета

Отправившиеся на морскую экскурсию туристы встретили кита в районе островов Рача к югу от Пхукета. Видео с морским млекопитающим опубликовал руководитель Star Sailing Club Илья Салдаев. Встреча стала уже второй с августа.

Новости Пхукета

9 Ноября 2023, 09:00 AM

Кита повстречали к югу от Пхукета в среду, 7 ноября. Фото: Ilya Saldaev (Star Sailing Club)

Гости Пхукета, отправившиеся 8 ноября на парусную прогулку с компанией Star Sailing Club, повстречали у островов Рача кита. Об этом руководитель фирмы, пхукетский яхтсмен Илья Салдаев написал в социальных сетях.

«Сегодня яхтили и встретили кита недалеко от Рача. Кто знает, какой породы? Сейчас самое время в море. И цены пока еще не космос, и китов можно встретить», – пригласил он.

В комментарии к публикации господина Салдаева один из пользователей предположил, что ему и его гостям посчастливилось увидеть или синего, или горбатого кита. Последняя задокументированная встреча именно с горбатым китом (Megaptera novaeangliae) произошла в конце августа в заливе Пханг-Нга, кит деловито направлялся куда-то от Пхи-Пхи к островам Рача.

Тогда Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил, что попавшее на видео животное было именно представителем вида Megaptera novaeangliae. Эти млекопитающие не относятся к редким и исчезающим, но, как уточнили в DMCR, именно в тайских водах их видят очень редко, точнее, подтвержденная встреча произошла лишь единожды – в 2009 году в районе пхукетской бухты Ао-По.

Профильные ведомства, такие как упомянутый DMCR, нынешнюю встречу с китом не комментировали. На видео господина Салдаева видно, что лодка не приближалась к морскому млекопитающему и никакой угрозы ему не создавала. Люд наблюдали за китом издалека, а показался он на глаза, видимо, на очень непродолжительное время.