Пхукет вспомнил о магистрали водоснабжения с материка

Пхукет вступает в низкий сезон с оптимальными запасами воды, чтобы не испытывает дефицита воды вплоть до прихода майских дождей. Водохранилища, согласно данным Управления ирригации, заполнены почти на 100%. Впрочем, стоит вернуться массовому турпотоку из Китая, как остров буквально за год вспомнит, что такое отсутствие воды в кранах неделя за неделей, как было в 2018 и 2019 годах. И на этом фоне власти провинции уже озаботились воскрешение еще доковидного проекта магистрали водоснабжения из провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

8 Ноября 2023, 11:00 AM

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам в 2019 году. Фото: Архив The Phuket News

О проекте магистрали, призванной решить проблемы Пхукета с водоснабжением, говорили на последнем заседании провинциального комитета по водным ресурсам. На встрече председательствовал губернатор Сопхон Суваннарат, для которого мероприятие стало знакомством с еще одной старой проблемой, о которой он мог не знать.

Впрочем, не знают о ней и многие из нынешних иностранных резидентов Пхукета, поскольку с дефицитом пресной воды провинция сталкивалась в 2018-2019 годах. Тогда с февраля по май воду в ряде районов довали по графику, значительной части острова приходилось банально закупать ее за свой чет.

На совещании до губернатора донесли, что по состоянию на конец октября три главных водохранилища Пхукета содержат 19,7 млн кубометров воды из плановых 21,5 млн, то есть заполнены на 91,5%.

Также Управление водоснабжения провинций (PWA) отчиталась о стандартных планах по поддержанию достаточного напора в трубах, включая закупку воды у собственников скважин и озер. Последним пунктом в перечне мер шло возобновление работ по проекту магистрали из провинции Пханг-Нга.

В отчете PR Phuket говорится, что администрация Пхукета намерена запросить у Бангкока сумму в 4,67 млрд бат на все проекты, но без указания, сколько должно пойти на магистраль с материка. Очевидно, что эта статья расходов должна быть самой серьезной. Новых сроков реализации проекта озвучено не было,.

Проект магистрали с материка был принят еще в 2019 году, причем кабинет министров даже успел одобрить выделение на него бюджета в 3,5 млрд бат. Однако затем началась пандемия, и об идее забыли. У провинции, как и у всей страны, возникли другие проблемы первостепенного характера.

Губернатор Наронг Вунсиеу в июле 2020 года летал в Бангкок беседовать о магистрали, но после этого никаких подвижек не было. Когда в сентябре этого года Пхукет посещал замглавы Управления национальных водных ресурсов (ONWR), о трубе даже не вспоминали.

Согласно статистике Минтуризма, провинция Пхукет в 2019 году приняла 10 млн иностранных туристов. Именно такую цель ставят себе официальные лица на 2024 год. В 2019 году средняя продолжительность пребывания иностранного гостя на острове составляла 4 дня. Показатель был относительно низким за счет большого количества китайцев, совершавших короткие поездки.





