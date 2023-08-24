Горбатого кита заметили в море к востоку от Пхукета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) обратился к капитанам морских судов с призывом быть осторожными при навигации в Андаманском море после того, как утром 24 августа в акватории между Пхукетом и Пхи-Пхи заметили горбатого кита. Если кит не изменит маршрут, то в ближайшие дни он может проплыть с востока на запад к югу от Пхукета. Ведомство указало, что это лишь второй за всю историю случай встречи с горбатым китом в тайских водах. Первый был зафиксирован в 2009 году в район Ао-По также на Пхукете.

Новости Пхукета

24 Августа 2023, 07:09 PM

Горбатого кита заметили в заливе Пханг-Нга где-то между Пхукетом и Пхи-Пхи. Фото: Charoen Chanaphon via Phuket Info Center