Горбатого кита заметили в море к востоку от Пхукета

Заметить горбатого кита посчастливилось капитану Чарону Чанапхону. Мужчина вел вел свое экскурсионно-туристическое судно с Пхукета на Пхи-Пхи и в неуказанной точке на маршруте заметил кита. Информация о встрече была опубликована на странице Phuket Info Center, а затем подтверждена DMCR.
Капитан или кто-то из других людей успел снять морского гиганта на видео (см. здесь), прежде чем тот скрылся под водой, махнув на прощание хвостом. Видеозапись затем были передали специалистам, которые подтвердили, что это был, действительно, горбатый кит, носящий название на латыни Megaptera novaeangliae.
Горбатые киты не относятся к редким или исчезающим видам, но в тайских водах подобное животное раньше видели лишь один раз. Как говорится в публикации DMCR, это произошло в 2009 году в районе пхукетской бухты Ао-По.
По словам капитана Чанапхона, морское млекопитающее плыло куда-то по своим делам с востока на запад, то есть кит должен проплыть мимо Пхукета, если не сменит маршрут.
В связи с этим DCMR выпустил следующие рекомендации для моряков на случай встречи с животным: не приближаться к животному ближе, чем на 100 м, на расстоянии 100-300 м не превышать скорость в 4 узла, на расстоянии 400 м – 7 узлов.
Также природоохранное ведомство просит не пытаться купаться с китом в море, не пытаться кормить. При внезапном появлении кита рядом с лодкой следует отвернуть в сторону, выключить двигатель.
Сообщить о встрече можно через горячую линию 1362 или страницу DMCR в Facebook.