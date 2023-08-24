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Горбатого кита заметили в море к востоку от Пхукета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) обратился к капитанам морских судов с призывом быть осторожными при навигации в Андаманском море после того, как утром 24 августа в акватории между Пхукетом и Пхи-Пхи заметили горбатого кита. Если кит не изменит маршрут, то в ближайшие дни он может проплыть с востока на запад к югу от Пхукета. Ведомство указало, что это лишь второй за всю историю случай встречи с горбатым китом в тайских водах. Первый был зафиксирован в 2009 году в район Ао-По также на Пхукете.

Новости Пхукета

24 Августа 2023, 07:09 PM
Горбатого кита заметили в заливе Пханг-Нга где-то между Пхукетом и Пхи-Пхи. Фото: Charoen Chanaphon via Phuket Info Center

Горбатого кита заметили в заливе Пханг-Нга где-то между Пхукетом и Пхи-Пхи. Фото: Charoen Chanaphon via Phuket Info Center

Заметить горбатого кита посчастливилось капитану Чарону Чанапхону. Мужчина вел вел свое экскурсионно-туристическое судно с Пхукета на Пхи-Пхи и в неуказанной точке на маршруте заметил кита. Информация о встрече была опубликована на странице Phuket Info Center, а затем подтверждена DMCR.

Капитан или кто-то из других людей успел снять морского гиганта на видео (см. здесь), прежде чем тот скрылся под водой, махнув на прощание хвостом. Видеозапись затем были передали специалистам, которые подтвердили, что это был, действительно, горбатый кит, носящий название на латыни Megaptera novaeangliae.

Горбатые киты не относятся к редким или исчезающим видам, но в тайских водах подобное животное раньше видели лишь один раз. Как говорится в публикации DMCR, это произошло в 2009 году в районе пхукетской бухты Ао-По.

По словам капитана Чанапхона, морское млекопитающее плыло куда-то по своим делам с востока на запад, то есть кит должен проплыть мимо Пхукета, если не сменит маршрут.

В связи с этим DCMR выпустил следующие рекомендации для моряков на случай встречи с животным: не приближаться к животному ближе, чем на 100 м, на расстоянии 100-300 м не превышать скорость в 4 узла, на расстоянии 400 м – 7 узлов.

Также природоохранное ведомство просит не пытаться купаться с китом в море, не пытаться кормить. При внезапном появлении кита рядом с лодкой следует отвернуть в сторону, выключить двигатель.

Сообщить о встрече можно через горячую линию 1362 или страницу DMCR в Facebook.

 

 

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