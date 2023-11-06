Уличный трансформатор загорелся у школы в Пхукет-Тауне

Пожар произошел ночью 4 октября на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне. На линии электропередач рядом со школой Phuket Wittalaya School загорелся один из трансформаторов.

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Отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Пхукет-Тауна получило сообщение о пожаре на Thepkrasattri Rd. около 1:35 ночи 4 октября. Согласно поступившей в экстренные службы информации, рядом со школой Phuket Wittalaya School загорелся трансформатор.

На место событий был направлен один пожарный расчет, который быстро справился с огнем. О причине возгорания официальные лица ничего не сообщили. Инцидент вызвал отключение электроснабжения в северной части города, но информация о его продолжительности отсутствует.