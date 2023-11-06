Пьяная мотоциклистка не справилась со скутером на кольце Чалонга

Информация о дорожной аварии на кольце Чалонга содержится в отчете о работе ее службы спасения Pearl Center за 4 сентября. Отчеты периодически публикует административная организация Пхукета (РРАО).
Вызов на ДТП на кольцевой развязке над тоннелем Chalong Underpass был принят спасателями в 23:04 вечера. На месте событий они обнаружили вылетевший с проезжей части скутер Honda PCX белого цвета и управлявшую им гражданку Таиланда.
В результате аварии женщина получила множественные ссадины, но более серьезных травм избежала. В отчете не приводится имя пострадавшей, но указывается, что мотоциклистка была пьяна.
На фотографиях с места событий можно заметить сотрудника полиции, однако о предъявлении обвинений женщине ничего неизвестно. Кроме самой мотоциклистки, в ДТП никто не пострадал.