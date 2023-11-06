Пьяная мотоциклистка не справилась со скутером на кольце Чалонга

Гражданка Таиланда была госпитализирована вечером 4 ноября после того, как не справилась с управлением скутером на кольцевой развязке у пирса в Чалонге. Мотоцикл вылетел с проезжей части, получившую множественные ссадины женщину доставили в Chalong Hospital на машине скорой помощи. По словам медиков, она была пьяна.

Новости Пхукета

Мотоциклистка не справилась с управлением скутером на кольце Чалонга. Фото: PPAO

Мотоциклистка не справилась с управлением скутером на кольце Чалонга. Фото: PPAO

Мотоциклистка не справилась с управлением скутером на кольце Чалонга. Фото: PPAO

Мотоциклистка не справилась с управлением скутером на кольце Чалонга. Фото: PPAO

Информация о дорожной аварии на кольце Чалонга содержится в отчете о работе ее службы спасения Pearl Center за 4 сентября. Отчеты периодически публикует административная организация Пхукета (РРАО).

Вызов на ДТП на кольцевой развязке над тоннелем Chalong Underpass был принят спасателями в 23:04 вечера. На месте событий они обнаружили вылетевший с проезжей части скутер Honda PCX белого цвета и управлявшую им гражданку Таиланда.

В результате аварии женщина получила множественные ссадины, но более серьезных травм избежала. В отчете не приводится имя пострадавшей, но указывается, что мотоциклистка была пьяна.

На фотографиях с места событий можно заметить сотрудника полиции, однако о предъявлении обвинений женщине ничего неизвестно. Кроме самой мотоциклистки, в ДТП никто не пострадал.