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Ярмарка Chartered Walking Street открылась на Пхукете

У популярной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне появилась сестра – ярмарка Chartered Walking Street на соседней улице. Теперь по воскресеньям пешеходными будут и Thalang Rd. и Phang Nga Rd. Ярмарки на них начинаются примерно в 16:00-17:00, но сами улицы закрываются на несколько часов раньше.

Новости Пхукета

6 Ноября 2023, 09:22 AM
К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

К ярмарке Lard Yai на Thalang Rd. добавилась ярмарка Chartered Walking Street на Phang Nga Rd. Фото: PPAO, Rewat Areerob

На открытие ярмарки Chartered Walking Street в воскресенье, 5 ноября, приехали президент административной организации Пхукета (РРАО) Реват Арироб, вице-губернатор Амнуай Пинсуван и другие официальные лица.

Перед стартом событиям туристическая полиция провела приуроченный к началу сезона смотр сил на перекрестке перед историческим зданием банка Chartered Bank.

Парад принимал генерал-майор Саксира Пхыакам из штаба полиции по восьмому региону, исполняющий сейчас обязанности командующего туристической полицией.

Среди стандартных целей по обеспечению безопасности туристических локаций в этот раз была отмечена и новая – особое внимание к развлекательным зонам в свете запланированного на декабрь продления разрешенных часов работы ночных клубов и баров.

Официальные лица пока не объяснили, почему они так опасаются того, что эти заведения будут работать по ночам легально, а не как сейчас. 

Впрочем, к ярмарке Chartered Walking Street это не относится. Она будет закрываться в районе 22:00. Оставшееся время до полуночи туристы могут провести в многочисленных барах и ресторанах Старого города, которые могут по закону быть открыты до 00:00. Легально работать до 2:00 могут заведения на Бангла-Роуд в Патонге.

 

 

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