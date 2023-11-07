Полиция Патонга изъяла семь сортов галлюциногенных грибов

Жительница Патонга была арестована за торговлю галлюциногенными грибами в ходе полицейского рейда, прошедшего после полуночи 6 ноября. Полицейские изъяли семь видов нелегальной продукции, классифицирующейся в Таиланде как наркотик пятой категории. До 2022 к той же группе относилась марихуана. Сейчас она не считается запрещенным наркотиком, хотя определенные ограничения на продажу сохраняются.

Новости Пхукета

7 Ноября 2023, 10:59 AM

Псилоцибиновые грибы разных сортов изъяли в Патонге. Фото: Patong Police

Неназванная женщина была арестована примерно в 00:10 ночи после проверки в одном из магазинов Патонга, сообщила местная полиция в кратком отчете, опубликованном на Facebook вчера вечером.

Полиция также изъяла девять емкостей с психоактивными грибами семи разных сортов, а также прейскурант с описанием продукции. В общей сложности было изъято 275 г грибов:

Ghost Mushrooms (40 г); Golden Mushrooms (70 г) AA Mushrooms (30 г) Mac 1 Mushrooms (20 г) Ape Mushrooms (70 г) Yeti Star Mushrooms (25 г) Неизвестные грибы (20 г)

Полиция не сообщила имя арестованной женщины и не указала название магазина, в котором были изъяты галлюциногенные грибы. В отчете подтверждается лишь то, что против женщины возбуждено дело о хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.