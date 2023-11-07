Полиция Патонга изъяла семь сортов галлюциногенных грибов

Неназванная женщина была арестована примерно в 00:10 ночи после проверки в одном из магазинов Патонга, сообщила местная полиция в кратком отчете, опубликованном на Facebook вчера вечером.
Полиция также изъяла девять емкостей с психоактивными грибами семи разных сортов, а также прейскурант с описанием продукции. В общей сложности было изъято 275 г грибов:
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Ghost Mushrooms (40 г);
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Golden Mushrooms (70 г)
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AA Mushrooms (30 г)
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Mac 1 Mushrooms (20 г)
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Ape Mushrooms (70 г)
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Yeti Star Mushrooms (25 г)
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Неизвестные грибы (20 г)
Полиция не сообщила имя арестованной женщины и не указала название магазина, в котором были изъяты галлюциногенные грибы. В отчете подтверждается лишь то, что против женщины возбуждено дело о хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.