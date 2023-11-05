Россиянка на автомобиле сбила скутер в Раваи, погибли два человека

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП с двумя погибшими около 1:00 ночи 5 ноября. Работавшие на месте событий спасатели сообщили об инциденте около 3:00 ночи, но подтверждение о полицейских было получено лишь ближе к вечеру. Тогда же были названы имена и национальности погибших и пострадавших.
Как подтвердил полицейские участок Чалонга, авария произошла на Wiset Rd., недалеко от поворота на Friendship Beach Resort. Легковой автомобиль BYD под управление 41-летней Ирины Пустоваловой сбил скутер Honda Click, после чего врезалался в мачту электропередач. Полиция ничего не сказала о скорости, с которой двигалась машина россиянки, но удар был достаточно сильным, чтобы повалить столб.
Скутером управлял 21-летний американец Николас Джозеф Айоуб. Сзади в качестве пассажирки сидела 19-летняя гражданка Люксембурга, имя которой полиция указала как Шинтген Сей-Лан. Молодой человек и девушка скончались на месте.
Полиция ничего не сообщила о тяжести травм, полученных Ириной Пустоваловой. К моменту прибытия полицейских ее уже увезли на скорой помощи в больницу.
Следователи пока ничего не сказали о том, как именно произошло столкновение и по чьей вине. Впрочем, записи с камер уличного видеонаблюдения уже появились в сети. На них видно, что скутер просто движется по шоссе в левой полосе, когда его сбивает нагоняющий сзади автомобиль.