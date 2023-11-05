Россиянка на автомобиле сбила скутер в Раваи, погибли два человека

Мотоциклист и его пассажирка погибли в результате ночного ДТП на Wiset Rd., где автомобиль сбил скутер, после чего протаранил мачту электропередач. За рулем машина находилась гражданка России, госпитализированная после аварии с травмами. Скутером управлял 21-летний турист из США, его пассажиркой была 19-летняя девушка из Люксембурга. Полиция проводит расследование.

Новости Пхукета

Два человека погибли в столкновении автомобиля и скутера в Раваи. За рулем машины была россиянка, на скутере находились молодые туристы из США и Люксембурга. Фото: Bank Ems / Ruamjai Foundation

Два человека погибли в столкновении автомобиля и скутера в Раваи. За рулем машины была россиянка, на скутере находились молодые туристы из США и Люксембурга. Фото: Rawai Municiaplity

Два человека погибли в столкновении автомобиля и скутера в Раваи. За рулем машины была россиянка, на скутере находились молодые туристы из США и Люксембурга. Фото: Bank Ems / Ruamjai Foundation

Два человека погибли в столкновении автомобиля и скутера в Раваи. За рулем машины была россиянка, на скутере находились молодые туристы из США и Люксембурга. Фото: Rawai Municiaplity

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП с двумя погибшими около 1:00 ночи 5 ноября. Работавшие на месте событий спасатели сообщили об инциденте около 3:00 ночи, но подтверждение о полицейских было получено лишь ближе к вечеру. Тогда же были названы имена и национальности погибших и пострадавших.

Как подтвердил полицейские участок Чалонга, авария произошла на Wiset Rd., недалеко от поворота на Friendship Beach Resort. Легковой автомобиль BYD под управление 41-летней Ирины Пустоваловой сбил скутер Honda Click, после чего врезалался в мачту электропередач. Полиция ничего не сказала о скорости, с которой двигалась машина россиянки, но удар был достаточно сильным, чтобы повалить столб.

Скутером управлял 21-летний американец Николас Джозеф Айоуб. Сзади в качестве пассажирки сидела 19-летняя гражданка Люксембурга, имя которой полиция указала как Шинтген Сей-Лан. Молодой человек и девушка скончались на месте.

Полиция ничего не сообщила о тяжести травм, полученных Ириной Пустоваловой. К моменту прибытия полицейских ее уже увезли на скорой помощи в больницу.

Следователи пока ничего не сказали о том, как именно произошло столкновение и по чьей вине. Впрочем, записи с камер уличного видеонаблюдения уже появились в сети. На них видно, что скутер просто движется по шоссе в левой полосе, когда его сбивает нагоняющий сзади автомобиль.