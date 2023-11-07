Подводное землетрясение произошло в 500 км от Пхукета

Сейсмологи из Метеорологического департамента Таиланда (TMD) зафиксировали подводное землетрясение у побережья Суматры примерно в 500 км к юго-западу от Пхукета. Магнитуда подводных толчков составляла 4,8. Гипоцентр находился на глубине порядка 10 км, угрозы цунами не было.

Новости Пхукета

7 Ноября 2023, 09:10 AM

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 538 км от Пхукета. Фото: TMD, Google Maps

Землетрясение у северной оконечности Суматры (Индонезия) было зафиксировано около 4:13 утра 7 ноября, сообщил Центр мониторинга землетрясений, входящий в TMD. Также публикация об этом появилась на странице независимой службы наблюдения Phuket SOS.

Тайский государственный мониторинговый центр фиксирует небольшие землетрясения в районе Суматры и Андаманских и Никобарских островов практически ежедневно, однако магнитуда подземных толчков редко превышает 4,9. Последнее землетрясение магнитудой больше 5,0 произошло 1 ноября, предпоследнее – в сентябре.

Землетрясение, спровоцировавшее разрушительное азиатское цунами 2004 года, также произошло у северной оконечности Суматры, но магнитуда составляла порядка 9,1-9,3. Также в 2004 году совпали иные факторы, которые в сумме с силой толчков и породили огромную волну, обрушившуюся на побережье Таиланда, Индии, Мьянмы и других стран.