Подводное землетрясение произошло в 500 км от Пхукета

Землетрясение у северной оконечности Суматры (Индонезия) было зафиксировано около 4:13 утра 7 ноября, сообщил Центр мониторинга землетрясений, входящий в TMD. Также публикация об этом появилась на странице независимой службы наблюдения Phuket SOS.
Тайский государственный мониторинговый центр фиксирует небольшие землетрясения в районе Суматры и Андаманских и Никобарских островов практически ежедневно, однако магнитуда подземных толчков редко превышает 4,9. Последнее землетрясение магнитудой больше 5,0 произошло 1 ноября, предпоследнее – в сентябре.
Землетрясение, спровоцировавшее разрушительное азиатское цунами 2004 года, также произошло у северной оконечности Суматры, но магнитуда составляла порядка 9,1-9,3. Также в 2004 году совпали иные факторы, которые в сумме с силой толчков и породили огромную волну, обрушившуюся на побережье Таиланда, Индии, Мьянмы и других стран.