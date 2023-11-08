Аэропорт Пхукета извинился за протекшую крышу

Руководство аэропорта Пхукета принесло извинения за протекшую крышу в терминале внутренних авиарейсов. На залитом водой полу поскользнулись несколько человек, так что аэропорту пришлось отправить на помощь пассажирам медиков, а другим сотрудникам дать задачу предотвращать следующие падения. Пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AOT Phuket) передал пострадавшим извинения и пообещал оперативно провести ремонт. При повторении потопа пассажиров будут оберегать таблички «Осторожно, скользкий пол» и специально выделенные сотрудники.

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В аэропорту Пхукета протекла крыша, несколько человек поскользнулись на мокром полу. Фото: Phuket Info Center

В аэропорту Пхукета протекла крыша, несколько человек поскользнулись на мокром полу. Фото: Phuket Info Center

В аэропорту Пхукета протекла крыша, несколько человек поскользнулись на мокром полу. Фото: Phuket Info Center

В аэропорту Пхукета протекла крыша, несколько человек поскользнулись на мокром полу. Фото: Phuket Info Center

Извинения AOT Phuket опубликовала новостная страница Phuket Info Center. Несмотря на то, что заявление компании-оператора аэропорта выполнено на фирменно бланке AOT Phuket и озаглавлено как News Release, на странице самого Phuket International Airport его нет.

В заявлении аэропорт признал факт протечки крыши и получения травм несколькими пассажирами, но без указания подробностей. Также ничего не было сказано о причинах происшествия, кроме того, что водоотвод не справился с нагрузкой во время ливня.

Заявление аэропорта датировано 8 ноября. В тексте отмечается, что оно выпущено в ответ на появившиеся в соцсетях 7 ноября фотографии залитого пола в «буферной зоне» терминала внутренних рейсов. Непосредственно в день происшествия аэропорт публично ни о чем не предупреждал.

Международный аэропорт Пхукета регулярно оказывается в ситуациях, когда ему приходится приносить извинения за те или иные недочеты на фоне уже начавшейся бурной реакции в соцсетях.

Так было со сломавшей системой кондиционирования, факт поломки которой аэропорт признал того после того, как один из представителей Пхукета в парламенте написал обращение в Минтранс.

Так было и в случае последних срывов графика полетов из-за повреждения взлетно посадочной полосы. Аэропорт либо вообще не признавал произошедшее, либо извинялся заранее. Публичных предупреждений о возможных задержках рейсов не было.

На авиационные происшествия Phuket International Airport реагирует аналогичным образом, хотя об учения и PR-активностях отчитывается своевременно. В результате этого уже возникали ситуации, когда аэропорт игнорировал реальную жесткую посадку самолета, но на следующий день сообщал об отработке такого сценария на учениях спасательной службы.