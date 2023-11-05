Морские цыгане Пхукета почтили духов моря

Живущее на острове Сирэ сообщество морских цыган урак-лавой завершило недельные торжества в честь духов моря, которых почитают представители всех народностей, собирательно именующихся морскими цыганами. Фестиваль цыган урак-лавой по-тайски именуется просто Лой Рыа. Кульминацией является момент, когда цыгане отправляют в море специально изготовленную лодку с дарами для духов, что и отражено в названии.

Новости Пхукета

Фестиваль Лой Рыа проводится для раза в год, датой главного ритуала является июньское и ноябрьское полнолуние с поправкой на несовпадение лунных и солнечных месяцев. В этом году осенняя «Луна охотника» выпала на 28 октября. Именно в этот день цыгане острова Сирэ и отправляли в плавание по волнам ритуальную лодку с дарами.

На главный парад по улицам острова Сирэ в субботу, 28 октября, приехал мэр Рассады Накарин Йосэнграт. В последние годы культура морских цыган острова Сирэ получает все больше внимания со стороны властей, хотя самих представителей этих народностей даже в официальных материалах все еще именуют то «новыми тайцами», то «морским народом».

Первое наименование не может не вызвать грустной улыбки, поскольку «новые тайцы» населяли прибрежные районы и острова Андаманского моря задолго до прихода сюда сиамцев, не говоря уже о появлении слова «таец». На Пхукете сейчас живут представители всех трех главных цыганских ветвей – мокены, моклены и урак-лавой.

В ходе недельного фестиваля Лой Рына на остров Сирэ заглянул и политик Сомчарт Течатхаворнчарон, представляющий провинцию Пхукет в нижней палате парламента Таиланда. Господин Течатхаворнчарон побывал в деревне на мысе Туккэ.

Мэр Йосэнграт и депутат Течатхаворнчарон посетили традиционные представления, на которых коренные жители острова Сирэ исполняли песни и танцы, известные как Ронг Нгерн, хотя тайское название, опять же, никак не отражает вкладываемых в представления старинных смыслов.

Народность урак-лавой наиболее широко представлена на Пхукете. Всем известные морские цыгане Раваи, рынок которых посещают тысячи туристов, тоже относятся к этой ветви. Вторая деревня находится на острове Сирэ, четвертая – в Сапаме (между Ко-Кэу и Пхукет-Тауном), третья – на мысе Ла рядом с мостами, соединяющими Пхукет с материков. Как несложно заметить, все перечисленные локации – это рыбацкий север, юг и восток Пхукета.

Мокены и моклены пришли на Пхукет с севера. В частности, редким сокровищем являются их поселения рядом с границей Мьянмы или на территории этой страны. Урак-лавои, напротив, представляют собой южную ветвь цыган с малайскими корнями. На малайском языке слова «урак-лавой» значат то же, что и тайское выражение «чао ле» – морской народ.

Эксперт по данным народностями Чанвит Сайван отмечал в одном из интервью, что представителям народности Урак-Лавой интеграция в тайское общество далась легче, чем мокенам или мокленам.

Они не сторонились тайцев и не старались полностью закрыться от них, а в последние десятилетия – активно принимали нормы жизни в современном обществе, отдавали детей в школы, хотя и сохраняли собственную культуру.

«Мокены и моклены – более консервативны. Они более стеснительны и, в основном, живут в пределах своего сообщества. Их дети едва ли ходят в школы», – говорил господин Сайван.

Тайское выражение «тай май», то есть «новые тайцы», как раз и отражает задержку в интеграции морских цыган в тайское общество. Среди людей моря до сих пор есть не имеющие тайских удостоверений личности и не говорящие по-тайски. Зато все цыгане мастерски плавают, обладают уникальной способностью хорошо видеть под водой, не имеют равных в рыбной ловле и во всем, что связано с жизнью у моря или даже в плавучих домах на море.