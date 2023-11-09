Нелегальный гид и иностранец с 79 днями оверстэя арестованы на Пхукете

Пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил об арестах утром 9 ноября. Отчеты были размещены на странице в Facebook, посвященной работе сотрудников, отвечающих за аэропорт Пхукета. В обоих случаях в качестве места ареста был указан международный терминал, но разные его зоны.
Первый подозреваемый был арестован в районе 23:00 вечера 8 ноября в зале прибытия международных рейсов. Иммиграционное бюро не назвало его имени и национальности, а в качестве основания для ареста указала обвинения в работе туристическим гидом без лицензии и нелегальной работе в Таиланде. Профессия гида относится в Королевстве к числу зарезервированных для тайских граждан.
Иммиграционное бюро указало, что арестованный иностранец будет отправлен в полицейский участок Ао-Нанга в провинции Краби. Как правило, это указывает на место возбуждения дела.
Второй арест был произведен в районе 5:30 утра 9 ноября. Сотрудники Иммиграционного бюро задержали в аэропорту мужчину, превысившего срок разрешенного пребывания в Таиланде на 79 дней. В отчете ничего не говорится о личности арестованного и о типа просроченной визы, в качестве места ареста указывается зал вылета международных рейсов.
Иммиграционное бюро не указало, были ли подозреваемые арестованы при прохождении паспортного контроля по прилету/вылету или при иных обстоятельствах.