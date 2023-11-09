Нелегальный гид и иностранец с 79 днями оверстэя арестованы на Пхукете

Двое иностранцев были арестованы в международном аэропорту Пхукета вечером 8 и утром 9 ноября, сообщил пхукетский офис Иммиграционного бюро. В первом случае основанием для ареста стали обвинения в нелегальной работе туристическим гидом, во втором – превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй) на 79 дней.

Новости Пхукета

9 Ноября 2023, 12:49 PM

Два иностранца были арестованы в аэропорту Пхукета за визовые нарушения. Фото: Phuket Immigration Checkpoint