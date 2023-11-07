У жителя Пхукета изъяли 36,6 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета отчиталась об аресте наркоторговца и изъятии у него почти 36,6 тыс. содержащих метамфетамин таблеток, а также незначительного (0,1 г) количества кристаллического метамфетамина. Операция была проведена 6 ноября и стала уже вторым с за последние две недели изъятием крупного объема наркотиков первой категории на Пхукете. В ходе предыдущего рейда полицейские конфисковали 46,6 тыс. таблеток ябы.

Новости Пхукета

В отчете об аресте 36-летнего Чанапхона Бамрунгвонга не содержится никакой информации о том, как полицейские вышли на него и при каких обстоятельствах задержали. Тайские СМИ сообщают, что о мужчине сообщили в органы соседи, которым его поведение показалось подозрительным.

Господин Бамрунгвонг был арестован 6 ноября на Soi Patchanee в Рассаде. У мужчины изъяли 36,6 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба) и 0,1 грамма кристаллов (я-айс). Также к делу были приобщены мобильный телефон подозреваемого и его мотоцикл Honda Wave 110.

Обвинения против господина Бамрунгвонга включают хранение наркотических средств первой категории с целью продажи и употребление наркотиков первой категории.

По аналогичной статье в конце октября был арестован 43-летний Анон Сукчуанг. Полиция не сообщила дату ареста, но указала, что у мужчины изъяли 46,4 тыс. таблеток ябы и 4,13 г кристаллов. Арест был произведен «в отельном номере на Chao Fa Rd.». Полиция не уточнила, какая именно улица имеется в виду. Титул Chao Fa присутствует в названиях минимум четырех улиц на Пхукете.