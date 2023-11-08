Большие учения спасателей пройдут в море у побережья Патонга

Пхукет продолжает подготовку к высокому сезону, акцентируя усилия на обеспечение безопасности гостей острова. Официальные лица уже не упоминают стрельбу в Siam Paragon или иные конкретные происшествия, а просто говорят о решимости приложить все силы, чтобы отдых иностранных туристов был комфортным и безопасным. Показательные выходы полиции в Старый город и на Бангла-Роуд – элементы этой кампании. А на 26 ноября запланировано еще более масштабное шоу – учения спасателей по спасению на море, которые пройдут у побережья Патонга.

Новости Пхукета

9 Ноября 2023, 10:00 AM

Как заявил глава DDC Нити Хетанурак, учения 26 ноября будут проводиться по модели «море и с воздух». Фото: RTN 3rd NAC, PR Phuket

О проведении учений в рамках новой кампании Safety Phuket Island Sandbox объявил 6 ноября Минздрав. Тайские медики, разумеется, участвуют во всех подобных мероприятиях, но само Министерство в роли инициатора каких-либо больших тренировок обычно не выступает, отдавая эту прерогативу Департаменту чрезвычайных ситуаций (DDPM) или иным структурам.

На Пхукете, в частности, спасением на воде занимается специальное поисково-спасательное подразделение ВМФ Таиланда (Navy SAR) и Kusoldharm Foundation, в составе которого есть специально обученные дайверы.

Поскольку учения 26 ноября в Патонге заявлены как тренировка «с моря и с воздуха», то военно-морской флот точно будет участвовать. Именно его вертолеты и самолеты используются для подобных целей, тогда как лодки предоставляют самые разные структуры в диапазоне от морской полиции и DDPM до частных операторов.

Также кампания Safety Phuket Island Sandbox предполагает ряд посвященных безопасности мероприятий в Пхукет-Тауне. Подробности, видимо, будут озвучены в ближайшее время.

Турполиция в полной готовности

В воскресенье и понедельник, 5-6 ноября, публичные мероприятия по формированию уверенности у туристов проводила туристическая полиция. На остров приехал новый глава ведомства генерал-майор Саксира Пхыакам, который сперва провел смотр силы перед ярмаркой Chartered Walking Street в старом городе, а на следующий день – перед началом вечернего веселья на Бангла-Роуд.

На оба мероприятия собрали представителей самых разных структур, занимающихся помощью туристам. Была и сама турполиция с волонтерами и велосипедным патрулем, и сотрудники ТАС, и иммиграционная полиция, и гражданские служащие из местных муниципалитетов.

После смотра сил они вышли на патрулирование с сувенирами для туристов. Присоединился к коллегами и сам генерал-майор Пхыакам.

К высокому сезону были мобилизованы и силовые резервы окружных управ и в принципе гражданских властей провинции – волонтеры территориальной обороны (OrSor). Смотр и постановку задач в данном случае осуществлял губернатор Сопхон Суваннарат, хотя для самих волонтеров ничего нового в задачах не было, поскольку они и в прошлом году привлекались как к патрулированию туристических мест, так и к проверкам на наркотики.

Мобилизация волонтеров

Также бойцы OrSor являются основной ударной силой районных властей при проведении проверок в развлекательных заведениях. Именно он участвуют в инспекциях по выявлению мест, нарушающих временные лимиты работы и продающих спиртное несовершеннолетним.

При этом в особо серьезных случаях к операциям привлекается бангкокский спецназ Департамента администрирования провинций (DOPA). К высокому сезону в составе DOPA был сфомирован оперативный штаб, который будет заниматься именно этой работой. Глава министерства внутренних дел Анутин Чарнвиракун встретился с бойцами DOPA SWAT, а также провел видеоконференцию с губернаторами провинций, дав им зеленый свет на то, чтобы брать пример с головного отделения МВД,

Во всех вышеперечисленных случаях официальные лица подчеркивали несколько отличительных моментов этого высокого сезона. Во-первых, безвизовый въезд для туристов с самых массовых рынков (Китай, Индия, Россия, Казахастан). Во-вторых, планирующееся продление легальных часов работы ночных клубо и баров до 4:00.

Примечательно, что и то, и другое проходит по ведомству господина Чарнвиракуна как главы Министерства внутренних дел. Именно он подписывал приказы о безвизе, и именно ему поручена подготовка распоряжения, которое откроет развлекательных заведением дорогу к легальной работе до утра.