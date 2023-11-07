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Престарелый мужчина найден мертвым в Кату

Полиция Кату проводит расследование обстоятельств смерти 62-летнего местного жителя, найденного мертвым на втором этаже собственного дома ранним утром 7 ноября. Причиной смерти стал выстрел из пистолета в грудь. Жена покойного заявила, что он совершил самоубийство, пока она была на первом этаже

Иккапоп Тхонгтуб

7 Ноября 2023, 04:01 PM
Причиной смерти 62-летнего мужчины стал одиночный выстрел точно в центр груди. Рядом нашли пистолет калибра .45. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Причиной смерти 62-летнего мужчины стал одиночный выстрел точно в центр груди. Рядом нашли пистолет калибра .45. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о смерти престарелого жителя Кату поступило в местный полицейский участок в районе 5:45 утра 7 ноября. Сотрудников полиции вызвала жена погибшго.

Полицейские, медики и спасатели Kusoldharm Foundation прибыли на место событий и обнаружили погибшего на полу спальни на втором этаже дома. У мужчины была прострелена грудь ровно посередине, рядом с телом находился пистолет марки Kimber Eclipse Ultra II калибра .45 ACP.

Жена погибшего заявила, что находилась на первом этаже и услышала выстрел. Спешно поднявшись наверх, она обнаружила мужа уже мертвым, после чего вызвала полицию. Женщина добавила, что у супруга была депрессия, но не уточнила, было ли ей известно, что у мужчины в таком ментальном состоянии имелось оружие. 

Полицейские собрали улики на месте событий и передали тело медикам, которые должны вынести вердикт об обстоятельствах смерти. Полиция указала, что с пистолета были сняты отпечатки пальцев. Также будут проведены другие процедуры, необходимые для подтверждения версии о самоубийстве.

 

 

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