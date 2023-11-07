Престарелый мужчина найден мертвым в Кату

Полиция Кату проводит расследование обстоятельств смерти 62-летнего местного жителя, найденного мертвым на втором этаже собственного дома ранним утром 7 ноября. Причиной смерти стал выстрел из пистолета в грудь. Жена покойного заявила, что он совершил самоубийство, пока она была на первом этаже

Иккапоп Тхонгтуб

7 Ноября 2023, 04:01 PM

Причиной смерти 62-летнего мужчины стал одиночный выстрел точно в центр груди. Рядом нашли пистолет калибра .45. Фото: Иккапоп Тхонгтуб