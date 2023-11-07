Престарелый мужчина найден мертвым в Кату

Сообщение о смерти престарелого жителя Кату поступило в местный полицейский участок в районе 5:45 утра 7 ноября. Сотрудников полиции вызвала жена погибшго.
Полицейские, медики и спасатели Kusoldharm Foundation прибыли на место событий и обнаружили погибшего на полу спальни на втором этаже дома. У мужчины была прострелена грудь ровно посередине, рядом с телом находился пистолет марки Kimber Eclipse Ultra II калибра .45 ACP.
Жена погибшего заявила, что находилась на первом этаже и услышала выстрел. Спешно поднявшись наверх, она обнаружила мужа уже мертвым, после чего вызвала полицию. Женщина добавила, что у супруга была депрессия, но не уточнила, было ли ей известно, что у мужчины в таком ментальном состоянии имелось оружие.
Полицейские собрали улики на месте событий и передали тело медикам, которые должны вынести вердикт об обстоятельствах смерти. Полиция указала, что с пистолета были сняты отпечатки пальцев. Также будут проведены другие процедуры, необходимые для подтверждения версии о самоубийстве.