Власти Пхукета заинтересовались русским каршерингом Anytime

Официальные лица из пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) выехали сегодня утром в Патонг для проверки информации о занимающих парковочные пространства машинах, предназначенных для аренды туристами.

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О проведении проверок сообщила страница Phuket Info Center. В публикации от 11:46 утра 8 ноября говорится, что сотрудники PLTO, полиции и других профильных ведомств проводят проверку «занимающих общественные парковочные места прокатных машин».

Слово «каршеринг» в публикации не употребляется, но на фото видно, что официальные лица осматривают и фотографируют автомобиль каршеринга Anytime.

Ни PLTO, ни муниципалитет Патонга пока не комментировали сегодняшнюю проверку. На каршеринг раньше на Пхукете не было жалоб, однако претензии к арендной технике на тротуарах, обочинах и общественных парковочных местах звучат на острове регулярно.

Вопросы высказываются и в отношении водителей тук-туков, которые своими автомобилями занимают дефицитные в Патонге места для парковки. Во многие предыдущие годы официальные лица проводили инспекции с целью упорядочить пользование парковками на пляжной дороге в Патонге к высокому сезону. В этом году тема пока что не поднималась.

На сайте каршеринга Anytime в качестве оператора указана пхукетская компания Vend Land Asia Co. Ltd., зарегистрированная в Срисунтхорне. Юрлицо было создано в 2019 году, в качестве профиля работы в базе DBD сейчас указаны и операции с недвижимостью, и аренда транспортных средств. Директором компании в документах значится гражданин России Игорь Малейкин.