Второй магазин в Патонге уличен в торговле псилоцибиновыми грибами

Полицейский участок Патонга продолжает проверки точек продажи каннабиса на предмет наличия в ассортименте наркотиков, которые остаются в стране нелегальными и после легализации марихуаны и кратом. В ходе рейда в ночь с 7 на 8 ноября правоохранители вновь обнаружили и изъяли псилоцибиновые грибы, которые классифицируются законом как наркотическое средство пятой категории. Также в магазине, куда пришли полицейские, торговали веселящим газом.

Как следует из отчета полиции Патонга, новый рейд проходил после полуночи 8 ноября (указанное в публикации время арестов – 00:20). Место проведения проверки участок не назвал. На одной из фотографий в отчете видно вывеску магазина Puff Puff, но полиция не сказала, в нем ли были обнаружены нелегальные наркотические средства.

Как следует из публикации Patong Police Station, в ходе инспекции полицейские изъяли порядка 34 г галлюциногенных грибов разных сортов, а также баллоны из-под закиси азота, известной в обиходе под именем «веселящего газа».

В качестве улик к делу приобщены чеки, подтверждающие продажу закиси азота, а также рекламные брошюры с указанием сортов доступных псилоцибиновых грибов и цен на них.

В ходе операции были арестованы два человека. Обвинения против них были выдвинуты идентичные – незаконное хранение и продажа группой лиц наркотических средств пятой категории, незаконная продажа группой лиц медицинских средств. Арестованных отвезли в полицейский участок Патонга.

Ранее на этой неделе полиция Патонга уже сообщала об аресте за торговлю псилоцибиновыми грибами. В ходе проверки неназванного магазина 6 ноября была арестована сотрудница, имени которой полицейские не указали. Ей предъявили обвинения в незаконном хранении и продаже наркотических средств пятой категории.