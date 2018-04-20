The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Университет Thammasat запустил электрическое мототакси

С марта в Rangsit Campus университета Thammasat начали работать 25 электрических мототакси, в апреле флот должен удвоиться, а к кону года – вырасти до 2018 электрических мотоциклов.

Новости Пхукета

28 Апреля 2018 09:00:00

Хотя многие автовладельцы и не скрывают скепсиса относительно возможностей электромоторов в сравнении с двигателями внутреннего сгорания, электромобили постепенно превращаются из экзотики в привычный транспорт. Не является исключением и Таиланд, где электричество стоит недешево. Конечно, на обычных дорогах они пока еще не теснят автомобили, но в отелях и аэропортах уже давно стали привычным делом. Опыт реального бизнеса подтверждает, что в некоторых сегментах электродвигатель – выгодный и удобный выбор.

До марта этого года практическое применение электромобилей в Таиланде сводилось к небольшим автомобильчикам в отелях и на полях для гольфа. Однако месяц назад новое страницу в электротранспорте открыл университет Thammasat, в бангкокском кампусе которого дебютировала служба мототакси SolaRyde, запущенная в партнерстве со Star 8 Thailand Co.

С марта в Rangsit Campus начали работать 25 электрических мототакси, в апреле флот должен удвоиться, а к кону года – вырасти до 2018 электрических мотоциклов. При этом нельзя не отметить, что мотоциклы SolaRyde имеют хорошие перспективы и за пределами университетского кампуса. Главное – наличие зарядных станций.

Стоимость каждого электробайка SolaRyde составляет около 50-60 тыс. бат, что сопоставимо с ценой обычного скутера в Таиланде. Мотоциклы работают от литий-ионных аккумуляторных батарей на 27 ампер-часов, что обеспечивает около 60-70 км пробега на одной зарядке (не меньше шести раз туда-обратно от кольца Чалонга до Раваи). При этом батарея заряжается до максимального уровня примерно за четыре часа, а в случае необходимости с собой в путь можно взять запасной аккумулятор, поскольку байки оборудованы системой быстрой замены источника питания. При этом зарядная станция в университете Thammasat работает на солнечных батареях, что решает вопрос со стоимостью электроэнергии.

Главных ограничений на пути распространения электрических мотоциклов в Таиланде сейчас два. Во-первых, как отмечалось выше, использование электробайков возможно только при наличии удобно расположенных общедоступных зарядных станций, которых на Пхукете, к примеру, нет (а заряжать байк от сети может быть неудобно и дорого). Во-вторых, интерес публики к электробайкам сдерживает невысокая максимальная скорость, которую они способны развивать (в случае с SolaRyde она не превышает 40 км/ч). Впрочем, этот момент в Thammasat считают скорее плюсом, поскольку лимит повышает безопасность мототаксистов и их пассажиров.

Пока что ничего нет информации о том, может ли проект SolaRyde выйти за пределы бангкокского кампуса университета Thammasat. Однако управляющий директор Star 8 Thailand Наттахпон Уккаралавун подчеркивает, что цель этого проекта как раз и заключается в популяризации электрического транспорта по всей стране.

«Правительство должно более активно продвигать электрический транспорта в стране, и именно оно должно быть лидером по поддержке открытия зарядных станций», – считает господин Уккаралавун.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Междугородний автобус перевернулся в Сураттхани
Междугородний автобус перевернулся в Сураттхани
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
В Thanyapura пришел новый спортивный директор
В Thanyapura пришел новый спортивный директор
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.