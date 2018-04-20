Университет Thammasat запустил электрическое мототакси

С марта в Rangsit Campus университета Thammasat начали работать 25 электрических мототакси, в апреле флот должен удвоиться, а к кону года – вырасти до 2018 электрических мотоциклов.

28 Апреля 2018 09:00:00

Хотя многие автовладельцы и не скрывают скепсиса относительно возможностей электромоторов в сравнении с двигателями внутреннего сгорания, электромобили постепенно превращаются из экзотики в привычный транспорт. Не является исключением и Таиланд, где электричество стоит недешево. Конечно, на обычных дорогах они пока еще не теснят автомобили, но в отелях и аэропортах уже давно стали привычным делом. Опыт реального бизнеса подтверждает, что в некоторых сегментах электродвигатель – выгодный и удобный выбор.

До марта этого года практическое применение электромобилей в Таиланде сводилось к небольшим автомобильчикам в отелях и на полях для гольфа. Однако месяц назад новое страницу в электротранспорте открыл университет Thammasat, в бангкокском кампусе которого дебютировала служба мототакси SolaRyde, запущенная в партнерстве со Star 8 Thailand Co.

С марта в Rangsit Campus начали работать 25 электрических мототакси, в апреле флот должен удвоиться, а к кону года – вырасти до 2018 электрических мотоциклов. При этом нельзя не отметить, что мотоциклы SolaRyde имеют хорошие перспективы и за пределами университетского кампуса. Главное – наличие зарядных станций.

Стоимость каждого электробайка SolaRyde составляет около 50-60 тыс. бат, что сопоставимо с ценой обычного скутера в Таиланде. Мотоциклы работают от литий-ионных аккумуляторных батарей на 27 ампер-часов, что обеспечивает около 60-70 км пробега на одной зарядке (не меньше шести раз туда-обратно от кольца Чалонга до Раваи). При этом батарея заряжается до максимального уровня примерно за четыре часа, а в случае необходимости с собой в путь можно взять запасной аккумулятор, поскольку байки оборудованы системой быстрой замены источника питания. При этом зарядная станция в университете Thammasat работает на солнечных батареях, что решает вопрос со стоимостью электроэнергии.

Главных ограничений на пути распространения электрических мотоциклов в Таиланде сейчас два. Во-первых, как отмечалось выше, использование электробайков возможно только при наличии удобно расположенных общедоступных зарядных станций, которых на Пхукете, к примеру, нет (а заряжать байк от сети может быть неудобно и дорого). Во-вторых, интерес публики к электробайкам сдерживает невысокая максимальная скорость, которую они способны развивать (в случае с SolaRyde она не превышает 40 км/ч). Впрочем, этот момент в Thammasat считают скорее плюсом, поскольку лимит повышает безопасность мототаксистов и их пассажиров.

Пока что ничего нет информации о том, может ли проект SolaRyde выйти за пределы бангкокского кампуса университета Thammasat. Однако управляющий директор Star 8 Thailand Наттахпон Уккаралавун подчеркивает, что цель этого проекта как раз и заключается в популяризации электрического транспорта по всей стране.

«Правительство должно более активно продвигать электрический транспорта в стране, и именно оно должно быть лидером по поддержке открытия зарядных станций», – считает господин Уккаралавун.