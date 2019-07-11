Самый массовый микроавтобус Таиланда дождался редизайна. Toyota начала продажи минивэна Commuter шестого поколения в Королевстве.

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Лучшее – враг хорошего. Наверное, именно этим принципом руководствовался концерн Toyota на протяжении 15 лет, прошедших с запуска пятого поколения микроавтобусов Commuter*. Полтора десятилетия – огромный срок для современного мира, где армия маркетологов проводит бесчисленные часы в попытках постоянно обновлять линейки продукции, чтобы покупатели не переставали тратить деньги, меняя старую модель часов/телефона/машины на новую. Commuter же оставался самим собой. Разумеется, минивэн постепенно эволюционировал, но о кардинальных переменах речи не шло. В итоге в Таиланде эта модель стала буквально символом понятия микроавтобуса в целом. Говорим «минибас», понимаем Commuter.

Минивэн Toyota Commuter шестого поколения дебютировал на рынке Филиппин в феврале этого года, а через пару месяцев появился и в Таиланде. Возможно, вы уже сами видели этот минибас на дорогах, но просто не узнали в нем новую версию главной рабочей лошадки тайского турбизнеса. Дело в том, что инженеры Toyota ушли от вагонной компоновки, в которой Commuter существовал на протяжении полувека своей истории. Commuter шестого поколения – полукапотный, что должно повысить пассивную безопасность водителя и пассажиров. Кроме повышенной безопасности, Toyota также обещает больше комфорта для пассажиров и улучшенную шумоизоляцию в салоне.

У нового Сommuter собственная платформа с продольным расположением силового агрегата и задним приводом. На тайском рынке микроавтобус предлагается с одним типом двигателя – 2,8-литровым дизелем, выдающим до 163 л. с. мощности. Коробка передач – либо четырехступенчатый автомат либо пятиступенчатая механика. Базовая компоновка салона – 15-местная. Toyota Сommuter с МКП предлагается по цене от 1,269 млн бат, с АКП – от 1,299 млн бат.

Отметим, что вместе с новым Commuter на тайском рынке был представлен и обновленный полукапотный Hiace, а ближе к концу года в дилерских центрах должен появиться новый Ventury.

*Названия моделей указаны в тексте в соответствие с тем, как они представлены на тайском рынке.