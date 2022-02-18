Новый Mercedes-Benz А-класс c кузовом седан

Наличие Mercedes-Benz в гараже – серьезный символ успеха в Таиланде, поскольку цены на люксовые немецкие машины в стране совсем не гуманные. Отдать 5 млн бат за среднеразмерный седан или SUV готовы далеко не все, но теперь круг потенциальных покупателей расширился с появлением седана А-класса – Mercedes-Benz входного уровня.

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Новый A 200 Progressive предлагается за 1,99 млн бат. Конечно, он находится в нижней части модельной линейки Mercedes-Benz в Таиланде, но это все равно та самая машина той самой марки. А если немного доплатить (до 2,15 млн бат), то можно уже взять A 200 AMG Dynamic – более спортивный и в целом более люксовый.

До недавнего времени все Mercedes-Benz А-класса были хэтчбеками, что уже в плане внешнего вида ставило крест на символичности машины – Mercedes, да не тот. Новый А-класс – другое дело, поскольку это седан, выполненный в том же стиле, что и модели старших линеек.

Версия A 200 Progressive не имеет ряда спортивных фишек, присутствующих у AMG Dynamic, таких как «алмазная» радиаторная решетка или 18-дюймовые колеса. Но хуже она от этого не становится: базовая радиаторная решетка и бампер все равно стильные, а 17-дюймовые колеса с резиной 205/55 обещают больше комфорта, чем 18 дюймов и 225/45 у AMG, который еще идет и с заниженной подвеской. Сбоку и сзади машина выглядит не менее элегантно и стильно, плюс кому-то обязательно понравятся две фирменные выхлопные трубы (хотя они и декоративные).

Что касается интерьера, то новый А-класс – это Mercedes на все 100%, за свои деньги вы получите именно тот уровень материалов, который ожидаете от легендарной немецкой марки. Внутри А 200 Progressive – кожаные сиденья (в AMG Dynamic – еще и спортивные), панели из углеволокна, металлические вставки и все, что нужно для ощущения дорогой немецкой машины.

Также стоит отметить медиасистему MBUX с двумя экранами высокого разрешения на 10,25 дюйма, расположенными рядом друг с другом и формирующими один мега-длинный экран. Навигационная система отличается четкой 3D-графикой с обновлением информации в режиме реального времени. Голосовое управление в наличии (просто скажите «Хей, Mercedes»), равно как беспроводная зарядка для смартфонов плюс системы Apple CarPlay/Android Auto и Mercedes Me Connect. Свойственная старшим моделям 64-цветная подсветка в А-классе тоже есть.

И не пытайтесь искать рычаг коробки передач между сидениями. Там сейчас находится тачпад и еще ряд органов управления, а передачи переключаются на руле.

Под капотом у седана скромный, но турбированный мотор на 1,3 литра. Не дайте цифрам себя обмануть – двигатель отнюдь не слабый, хотя его объем и был уменьшен в целях экономичности и экологичности. Немецкие инженеры позаботились о том, чтобы новый Mercedes-Benz выдавал 163 л/с на 5500 об/мин и 250 Нм в диапазоне от 1620 об/мин до 4000 об/мин.

Коробка передач – семиступенчатая DCT, демонстрирующая вполне себе бодрый нрав (хотя к плавности набора оборотов могут быть вопросы). Привод – передний, разгон до 100 км/ч – за 8,1 сек, максимальная скорость – 230 км/ч. Заявленный расход топлива – 16,7 км на одном литре. Подвеска сочетает хорошее руление и надежное удержание на дороге с комфортом, причем руление достаточно «прямое» для быстрого маневрирования в городском потоке. Адаптивные дисковые тормоза позволяют быстро останавливать машину, плюс есть система помощи при старте на уклонах.

Безопасность водителя и его пассажиров (до четырех человек) обеспечивают семь подушек безопасности и трехточечные ремни. Также есть система помощи контроля полосы, контроль слепых зон, умный круиз-контроль, система помощи при парковке. Кроме того, словно зная о том, как часто ДТП в Таиланде списывают на уснувшего водителя, есть отдельная система, проверяющая состояние водителя как раз на усталость и сонливость.

Можно смело сказать, что новый А-класс получился живым доказательством того, что на Mercedes в Таиланде не обязательно тратить целое состояние. Да, это самый маленький седан в линейке немецкой марки, но A 200 Progressive все равно впечатляет элегантным дизайном экстерьера и интерьера, высокотехнологичной начинкой, разными приятными мелочами, а также вполне приличными ходовыми качествами.

Статья подготовлена на основе материала Кингсли Виджаяснхи в газете Bangkok Post.