Обновленный MG 3 появился в автосалонах Таиланда Хетчбэк MG 3 продолжает брать покупателей на «британской харизме». Техническая начинка машина остается для бренда темой второго порядка. Новости Пхукета 9 Сентября 2018 12:00:00 Когда машины MG впервые появились в Таиланде, местные автомобильные обозреватели не горели оптимизмом относительно перспектив этой марки. Британский бренд, принадлежащий сейчас китайцам, должен был отвоевывать свое место под солнцем у обосновавшихся здесь японцев – Honda, Toyota, Nissan, Mazda и Suzuki. В определенной мере выполнить задачу получилось у хетчбэка MG 3, который взял аудиторию на харизме: «в техническом плане машина звезд с неба не хватает, но смотрите, какая она яркая и британская». Думается, что именно этими соображениями руководствовался и один из редакторов The Phuket News, который взял MG 3 несколько лет назад и до сих пор ездит на нем (сам редактор, разумеется, англичанин). В этом году производитель выпустил обновленную версию MG 3. На сайте она позиционируется под слоганом We Are Fun. И действительно, новый MG 3 – это по прежнему Fun. В экстерьере MG 3 обзавелся новой радиаторной решеткой и фарами, похожими на те, что устанавливаются на свежие модели MG, такие как кроссовер ZS. Надо признать, что обновка пришлась хетчбэку к лицу. В остальном кузов радикальных изменений не претерпел, разве что линии стали чуть более подчеркнутыми и динамичными. Двухцветная гамма также осталась на месте, хотя однотонные черный и белый также присутствуют (последний носит название «черный рыцарь», что в случае с MG 3 звучит иронично). Дизайнеры MG 3 попытались сделать лучше и интерьер, установили новый руль и панель приборов, поменяли несколько других элементов. Салон выглядит повеселее, чем у японских собратьев, да и попросторнее (за исключением Nissan Note). При этом к качеству пластика местами есть нарекания. В техническом плане радикальных изменений инженеры не вносили, но улучшения есть и здесь. Под капотом у хетчбэка новый четырехцилиндровый бензиновый мотор, схожий с двигателем уже упомянутого ZS. Агрегат выдает 112 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента, что на 6 л.с. и 15 Нм больше, чем у предыдущей версии. Экономных водителей одновременно порадует то, что машина ездит на Е85, и не порадует расход, который практически не изменился. Одного литра китайскому британцу хватает на 15 км пути, тогда как Mazda 2 и Suzuki Swift на том же литре проезжают 20 км. К позитивным изменениям можно отнести и новую трансмиссию. Предыдущую пятиступенчатую коробку («автоматизированную механику») заменил четырехскоростной автомат, который демонстрирует гораздо больше плавности при переключении, чем его предшественник. В распоряжении инженеров MG были и более технологичные коробки от MG 5 и GS, но MG 3 получил тот автомат, который получил. Новый MG 3 предлагается в четырех вариациях стоимостью от 519 тыс. бат до 629 тыс. Таким образом, в сравнении с предыдущей версией, хетчбэк подорожал на 30-50 тыс. бат. Поклонники модели, наверное, найдут в ней все, что изначально заставило их купить именно эту машину: узнаваемый дизайн, яркую палитру цветов, общую харизму британской машины и так далее. Технически же MG 3 остается там, где и был: это вполне пригодная машина для повседневных нужд, но ничего выдающегося она на дороге не покажет.