Toyota Corolla образца 2019 года вышла на тайский рынок

Самый популярный в Таиланде седан С-класса дождался обновления. В последних числах августа Toyota Motor Thailand представила новую версию Toyota Corolla Altis, которая теперь доступна в варианте с гибридной силовой установкой.

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Гибридная Corolla образца 2019 года получила силовую установку от модели C-HR мощностью 122 л/с. Объем непосредственно бензинового двигателям – 1,8 л. Модель предлагается в трех вариантах компоновки – High (1,099 млн бат), Mid (989 тыс. бат) и Entry (939 тыс. бат).

Два других двигателя – бензиновые на 1,8 л и 1,6 л – модель унаследовала от своей предыдущей версии. Мотор объемом 1,8 л выдает мощность в 140 л/с, а его младший брат – 125 л/с.

Двигатель на 1,8 л доступен только в версии GR Sport за 999 тыс. бат, сменивший предлагавшуюся ранее Esport. В дополнение к более мощному мотору покупателям предлагается переработанная приборная панель, спортивные сиденья, переключатель передач на руле, красно-черная отделка салона.

Toyota Corolla Altis в варианте с мотором на 1,6 л доступна в двух версия – G (за 869 тыс. бат) и Limo (за 829 тыс. бат). Последняя, как можно догадаться, предназначается в качестве автомобиля такси. Заводская версия на сжатом природном газе из линейки была исключена.

Новая Corolla поставляется либо с автоматической трансмиссией типа CVT, либо семиступенчатой Super CVT-i (для версий GR Sport и 1,6 G).

C нынешнего года стандартом для всех новых седанов стали семь подушек безопасности и платформа TNGA, как у C-HR и Camry. Кроме того, в Corolla теперь доступна система Toyota Safety Sense, ранее устанавливавшаяся лишь на более дороги модели Toyota. Среди прочего система, в частности, включает датчики предупреждения о помехах в слепых зонах и о движении за автомобилем (набор зависит от комплектации). Аудиосистема с тачскрином также доступна лишь в трех самых дорогих версиях.

Стоит отметить, что появление Toyota Corolla с гибридным двигателем на какое-то время может стать козырем компании против конкурентов. Одноклассники Toyota Corolla от других японских производителей гибридных установок не имеют.