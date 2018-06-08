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Гибрид и классика: Toyota C-HR в версии 2018 года

Иногда Toyota все же умеет порадовать водителей свежим дизайном, и один из примеров – кроссовер CH-R версии 2018 год

Новости Пхукета

10 Июня 2018 12:00:00

Компанию Toyota сложно причислить к списку автопроизводителей, которые регулярно балуют покупателей своих массовых интересным дизайном. Особенно это заметно на Пхукете благодаря непреходящей любви местных таксистов к Сorolla, Camry и Fortuner, а всех остальных – к Vios, Yaris и Hilux. Не будет преувеличением сказать, что перечисленная выше могучая шестерка может презентовать на коллективный титул «обычная пхукетская машина».

Впрочем, иногда дизайнеры Toyota все же умеют порадовать, и один из примеров – свежий кроссовер CH-R версии 2018 года, который получился у японцев на удивление свежим. Возможно, градус свежести и не такой радикальный, как во время дебюта Nissan Juke, но шокировать своих консервативных поклонников дизайнерам компании точно не позволили бы маркетологи. А чтобы усилить маркетинговый потенциал, новый CH-R было решено предложить в двух вариантах: классическом бензиновом и гибридном.

Гибрид

Первое достоинство гибридного CH-R заключается в том, что он есть. После прекращения выпуска Prius в Таиланде список гибридных моделей Toyota на местном рынке состоял ровно из одной позиции – Camry по цене от 1,66 млн бат. Таким образом значительную часть всех желающих взять новый гибрид забирали конкуренты.

Новый CH-R HV заполняет этот пробел в модельном ряду японского производителя, тем более что получился он вполне достойным, а стоит – от 1,07 млн, что вполне соответствует ценовому диапазону кроссовера В-класса. При этом мотор под капотом более современный, чем у продававшегося в Таиланде седана Prius третьего поколения и соответствует четвертому, которое в стране не предлагается.

Силовая установка выдает мощность в 122 л.c. на 5200 оборотах в минуту и 142Нм на 3600 оборотах. Объем бензинового агрегата – 1,8 л. Это позволяет C-HR показывать до 169 км/ч максимальной скорости, а разгон до сотни занимает 11 сек. Зато на одном литре бензина кроссовер способен проехать 24,4 км, то есть расход в привычных нам мерах измерения – 4,1 л на 100 км. Заливать в бак можно либо Е10, либо Е20. Коробка переда предлагается только одна – автоматическая E-CVT.

С современной начинкой у CH-R тоже все хорошо. В любой комплектации кроссовер оснащается системой электронного распределения тормозного усилия, системой контроля стабильности на дороге и трекшен-контроля, камерой заднего вида для облегчения парковки, круиз-контролем. В топовой комплектации за 1,16 млн есть и более продвинутые решения, такие как система предупреждения о выходе из полосы и помощи в рулении. Зато семь подушек безопасности – стандарт для этой модели независимо от цены.

Классика

Бензиновая версия CH-R отличается тем же стильным дизайном, что и гибрид, но под капотом у нее – бензиновый мотор объемом 1,8 л, выдающий 140 л.с. мощности на 6000 оборотах в минуту и 175 Нм крутящего момента на 4000 оборотах. Коробка передач – тот же самый вариатор (CVT), который устанавливается на седаны Corolla.

Разумеется, по ходовым характеристикам бензиновый двигатель обходит гибрид, однако иного никто и не ожидал. Однако разница в расходе топлива тоже значительная. Бензиновый CH-R способен проехать на литре 15,4 км пути, что дает расход в 6,5 км на литр, что в более чем в полтора раза выше, нежели у гибридной версии. И возможность заливать в бак Е85 едва ли изменит финансовый расклад для владельца.

Зато классика, конечно, дешевле. В самой простой комплектации новый СH-R предлагается за 979 тыс. бат, а в более премиальной – за 1,04 млн. То есть разница между топовым бензиновым кроссовером и базовым гибридным – 30 тыс. бат, что для многих сделает выбор очевидным. Кстати, двухцветное оформление кузова в случае с бензиновым автомобилем также недоступно.

Что касается главного конкурента бензинового CH-R, то это, пожалуй, Honda HR-V, которая обладает практически такими же характеристиками, но предлагается не в двух, а в четырех вариантах по цене от 939 тыс. до 1,01 млн. К тому же Honda, по мнению автомобильного обозревателя Bangkok Post более сбалансирована как кроссовер В-класса.

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