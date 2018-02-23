The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Обновленный Suzuki Swift дебютировал на тайском рынке

Газета Bangkok Post протестировала Suzuki Swift 2018 года и пришла к выводу, что машина входит в топ-3 в своем классе.

Новости Пхукета

25 Февраля 2018 14:00:00

В одном из предыдущих номеров «Новостей Пхукета» мы писали о новом хетчбэке Toyota Yaris и указывали, что следующим на тайском рынке должен быть представлен его конкурент в соответствующем cегменте – Suzuki Swift. Это, собственно, и произошло в феврале.

Новый Swift не претерпел радикальных изменений в дизайне, так что машина по-прежнему легко узнается на дороге. При этом хетчбэк похудел на 60-85 кг в зависимости от компоновки, максимальная масса самой тяжелой из них не превышает 910 кг. Одновременно Swift стал шире, что заметно невооруженным взглядом, если поставить старый и новый хетчбэки рядом. Впрочем, не стоит ожидать, что это добавило простора в салон – Swift по-прежнему игнорирует естественные потребности баскетболистов и тяжелоатлетов.

Главное достоинство Swift – экономичность. Новый хетчбэк соответствует стандарту Ecocar Phase II, который предписывает расход топлива на уровне 23,3 км/л. За соответствие этому требованию отвечает обновленный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л с двумя инжекторами на цилиндр. Двигатели Dualjet компания разрабатывала специально для снижения расхода топлива, пусть и за счет падения мощности (83 л.с. против 91 л.с.) и крутящего момента (108 Нм против 118 Нм).

По словам обозревателя Bangkok Post Ричарда Леу (см. здесь), в комфортных условиях новый Swift способен показать расход в 25 км/л, что делает его одним из лидеров в своем классе. Продающиеся в других странах варианты Swift с турбированным мотором и гибридной установкой на тайском рынке недоступны.

Хетчбэк модели 2018 года предлагается покупателям в четырех вариантах: двух бюджетных (GA за 499 тыс. бат и GL за 536 тыс. бат) и двух топовых (GLX за 609 тыс. бат и GLX-Navi за 629 тыс. бат). Ричард Леу советует не экономить и выбирать одну из топовых версий с 16-дюймовыми колесами, шестью подушками безопасности, диодными фарами и другими бонусами. Как пишет господин Леу, бюджетные версии – это откровенная попытка сэкономить, тогда как топовые «за указанные деньги вполне хорошо укомплектованы в сравнении с конкурентами». Кстати, трансмиссия во всех четырех вариантах одинаковая – вполне ожидаемый автомат CVT. В вариантах с ручной коробкой передач или роботом Swift не поставляется.

Благодаря более широкой базе Swift стал лучше себя вести на дороге, но по управляемости и балансу он все равно уступает лидеру среди компактных хетчбэков – Mazda 2. Впрочем, как отмечает господин Леу, управлять малышом от Suzuki по-прежнему легко. Собственно, вердикт обозревателя Bangkok Post таков: в настоящий момент именно Swift является одним из оптимальных вариантов в своем классе. Он уступает Yaris в плане пространства в салоне и проигрывает Mazda 2 в динамике и управляемости, но компенсирует это ценой. В рейтинге предпочтений Bangkok Post расположила его выше, чем Honda Brio, MG 3, Mitsubishi Mirage и Nissan Note.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.