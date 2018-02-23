Обновленный Suzuki Swift дебютировал на тайском рынке

Газета Bangkok Post протестировала Suzuki Swift 2018 года и пришла к выводу, что машина входит в топ-3 в своем классе.

25 Февраля 2018 14:00:00

В одном из предыдущих номеров «Новостей Пхукета» мы писали о новом хетчбэке Toyota Yaris и указывали, что следующим на тайском рынке должен быть представлен его конкурент в соответствующем cегменте – Suzuki Swift. Это, собственно, и произошло в феврале.

Новый Swift не претерпел радикальных изменений в дизайне, так что машина по-прежнему легко узнается на дороге. При этом хетчбэк похудел на 60-85 кг в зависимости от компоновки, максимальная масса самой тяжелой из них не превышает 910 кг. Одновременно Swift стал шире, что заметно невооруженным взглядом, если поставить старый и новый хетчбэки рядом. Впрочем, не стоит ожидать, что это добавило простора в салон – Swift по-прежнему игнорирует естественные потребности баскетболистов и тяжелоатлетов.

Главное достоинство Swift – экономичность. Новый хетчбэк соответствует стандарту Ecocar Phase II, который предписывает расход топлива на уровне 23,3 км/л. За соответствие этому требованию отвечает обновленный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л с двумя инжекторами на цилиндр. Двигатели Dualjet компания разрабатывала специально для снижения расхода топлива, пусть и за счет падения мощности (83 л.с. против 91 л.с.) и крутящего момента (108 Нм против 118 Нм).

По словам обозревателя Bangkok Post Ричарда Леу (см. здесь), в комфортных условиях новый Swift способен показать расход в 25 км/л, что делает его одним из лидеров в своем классе. Продающиеся в других странах варианты Swift с турбированным мотором и гибридной установкой на тайском рынке недоступны.

Хетчбэк модели 2018 года предлагается покупателям в четырех вариантах: двух бюджетных (GA за 499 тыс. бат и GL за 536 тыс. бат) и двух топовых (GLX за 609 тыс. бат и GLX-Navi за 629 тыс. бат). Ричард Леу советует не экономить и выбирать одну из топовых версий с 16-дюймовыми колесами, шестью подушками безопасности, диодными фарами и другими бонусами. Как пишет господин Леу, бюджетные версии – это откровенная попытка сэкономить, тогда как топовые «за указанные деньги вполне хорошо укомплектованы в сравнении с конкурентами». Кстати, трансмиссия во всех четырех вариантах одинаковая – вполне ожидаемый автомат CVT. В вариантах с ручной коробкой передач или роботом Swift не поставляется.

Благодаря более широкой базе Swift стал лучше себя вести на дороге, но по управляемости и балансу он все равно уступает лидеру среди компактных хетчбэков – Mazda 2. Впрочем, как отмечает господин Леу, управлять малышом от Suzuki по-прежнему легко. Собственно, вердикт обозревателя Bangkok Post таков: в настоящий момент именно Swift является одним из оптимальных вариантов в своем классе. Он уступает Yaris в плане пространства в салоне и проигрывает Mazda 2 в динамике и управляемости, но компенсирует это ценой. В рейтинге предпочтений Bangkok Post расположила его выше, чем Honda Brio, MG 3, Mitsubishi Mirage и Nissan Note.