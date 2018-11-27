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Royal Enfield открывает подразделение в Таиланде

Производитель классических мотоциклов Royal Enfield планирует открыть дочернее подразделение в Таиланде в марте следующего года.

Новости Пхукета

27 Ноября 2018 11:11:59

Вимал Сумбли (на фото) ожидает, что в этом году в Таиланде будут проданы 1,5 тыс. мотоциклов Royal Enfield. Фото: Bangkok Post
Вимал Сумбли (на фото) ожидает, что в этом году в Таиланде будут проданы 1,5 тыс. мотоциклов Royal Enfield. Фото: Bangkok Post

Об открытии тайского подразделения Royal Enfield, как пишет Bangkok Post, объявил директор компании по бизнесу в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вимал Сумбли.

«Наша сеть, продажи и постпродажное обслуживание будут локализованы здесь. Таиланд представляет собой рынок с большим потенциалом для Royal Enfield, поскольку здешние потребители любят легкие в езде мотоциклы», – заявил он.

Регистрация мототехники в Таиланде за 10 месяцев этого года упала на 1,4%, но в сегменте среднекубатурных байков (250-700сс) господин Сумбли ожидает роста на 8% по итогам годам. В абсолютных цифрах речь идет о 51 тыс. мотоциклов. Непосредственно бренд Royal Enfield показал в Таиланде рост регистраций на 41% за январь-октябрь.

«Мы ожидаем продаж на уровне 1,5 тыс. мотоциклов в год. Мы также прогнозируем выгоду от расширения нашей сети с трех до 12-15 локаций в течение в ближайшей пары лет», – заявил господин Сумбли.

Бренд Royal Enfield вышел на тайский рынок в конце 2015 года, первым тайским дистрибутором мотоциклов стала компания General Auto Supply Co. В 2016 году в стране было продано 1039 байков, в 2017 году – еще 1133. Салоны Royal Enfield в настоящий момент работают в Бангкоке и Чианг-Мае. Всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе Royal Enfield продает 5-6 тыс. мотоциклов в год. Производится техника в Индии, на заводе в городе Ченнаи.

 

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