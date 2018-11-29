Таиланд выбрал автомобиль года

Ассоциация автомобильных журналистов Таиланда выбрала автомобиль 2018 года.

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Когда компания Toyota представила новый кроссовер Toyota C-HR, автомобильные журналисты и рядовые автолюбители были вынуждены отметить, что японский производитель сделал не очень типичный для себя шаг в плане дизайна: машина получилась внешне броской, смелой и интригующей. Под капотом и в салоне все тоже оказалось весьма достойно, да и цена была более-менее на уровне конкурентов – от 979 тыс. бат за версию с двигателем на Е85 и от 1,07 млн бат за вариант с гибридной силовой установкой.

Рассказывая о Toyota C-HR, автомобильный обозреватель Bangkok Post Ричард Леу отмечал, что лично ему более гармоничным кажется другой седан В-класса – Honda HR-V. Однако общий вердикт Ассоциации автомобильных журналистов Таиланда оказался все-таки в пользу C-HR, и именно этот кроссовер был признан в стране машиной 2018 года, значительно обойдя конкурентов.

Если Toyota C-HR набрала в рейтинге 382 балла, то у ближайшего преследователя, которым стал кроссовер Mazda CX-5, их всего 307. Третье место занял компактный хетчбэк Suzuki Swift с 260 баллами.

Надо отметить, что автомобильные журналисты Таиланда изначально высоко оценили и CX-5, и Swift. Во многих обзорах эти машины были отнесены к лидерам в своих сегментах, притом что сами сегменты совершенно разные: CX-5 – кроссовер С-класса по цене от 1,29 млн бат в самой скромной комплектации, Swift – компактный хетчбэк с ценником от 500 тыс. Успех последнего привлекает особое внимание как классом, как и тем, что Suzuki в принципе нечасто появляется в списке номинантов на какие-либо автопремии.

Стоит отметить, что у тройки победителей рейтинга была серьезная конкуренция. В этом году в шортлист претендентов входили обновленный Ford Ranger Raptor, Mini Countryman, Mitsubishi Xpander, Mercedes-AMG C43 Coupe и GLC43 Coupe, Nissan Terra, Subaru XV, Volvo XC40 и XC60, MG ZS. Все эти автомобили дебютировали на тайском рынке в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября нынешнего.

Напомним, что в предыдущих рейтингах Ассоциации автомобильных журналистов Таиланда называла автомобилями года Honda CR-V, Mazda CX-3 и Ford Everest.