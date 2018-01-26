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Гибрид класса В: Toyota обновила кроссовер C-HR

Кроссовер Toyot C-HR в версии 2018 года доступен как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой.

Новости Пхукета

3 Февраля 2018 11:00:00

Наступивший 2018 год имеет все шансы стать годом обновленных кроссоверов на авторынке Таиланда. Едва ли не все ключевые производители планируют запуск посвежевших SUV в самых разных ценовых диапазонах: от доступных до ультра-люксовых.

Одной из первых публике была представлена Toyota C-HR. Анонс состоялся в декабре прошлого года, а сейчас кроссовер В-класса уже доступен на сайте Toyota.

Toyota C-HR 2018 предлагается с двумя двигателями на выбор – бензиновым и гибридным. Объем двигателей идентичный – 1,8 л. Также обе версии объединяет передний привод и привычная трансмиссия-автомат CVT. И бензиновый мотор, и гибрид адаптированы для использование топлива Е85 с 85-процентным содержанием биоэтанола.

Бензиновая C-HR доступна в двух комплектация – базовой 1,8 Entry за 979 тыс. бат и более качественно укомплектованной 1,8 Mid за 1,039 млн бат. Бензиновый мотор 2ZR-FBE кроссовер позаимствовал у седана Toyota Corolla Altis, но как утверждает обозреватель Bangkok Post Ричард Леу, кроссовер выдает чуть больше мощности и крутящего момента – 140 л.с. И 166 Нм.

Гибрид также предалагается в двух комплектациях – HV Mid за 1,069 млн бат и HV Hi за 1,159 млн бат. Под капотом у каждого прячется двигатель 2ZR-FXE, выдающий 122 л.с. Мощности.

Все четыре варианта нового C-HR поставляются с круиз-контролем и рядом других базовых опций, но в плане продвинутых систем помощи водителю гибридные версии явно выигрывают у бензиновых. В частности, в топовой комплектации новая C-HR имеет систему мониторинга слепых зон, систему предотвращения столкновений, системы RCTA (Rear Cross Traffic Alert) и Driving Attention Alert, а также другую электронную начинку. При этом разница в цене между самой дорогой и самой дешевой комплектациями – 180 тыс. бат.

Главный конкурент кроссовера от Toyota на тайском рынке – новая Honda HR-V, также имеющая 1,8-литровые двигатель (на 141 л.с.) и предлагающаяся в диапазоне между 933 тыс. и 1,099 млн бат. При этом версию с гибридной силовой установкой Honda не предлагает.

Что касается цветовой палитры новой C-HR, то здесь стоит отметить наличие в линейке двухцветных решений с черной крышей и красным, синим или зеленым основным цветом кузова. За них, впрочем, придется доплатить, но отнюдь не слишком много – всего 10 тыс.

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