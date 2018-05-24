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Rolls-Royce Принца Чулы выставили на торги

Один из автомобилей Принца Чулы Чакрабона может обрести нового владельца уже в эту субботу, 26 мая.

Новости Пхукета

24 Мая 2018 14:04:15

Автомобиль Rolls-Royce Silver Cloud II, некогда принадлежавший тайскому Принцу Чуле Чакрабону, будет выставлен на торги на ближайшем аукционе Coys, который пройдет в лондонском Chiswick House в субботу, 26 мая. Соответствующая информация размещена на сайте аукционного дома. Лот имеет номер 108.

Принадлежавший принцу Rolls-Royce Silver Cloud II – это автомобиль 1960 года выпуска с двигателем V8 объемом 6,2 л. Цвет кузова – синий, салон также отделан в синих тонах. Как отмечает аукционный дом, Принц Чула особенно любил этот цвет.

В качестве отдельного дополнения Принц заказал прозрачный люк Webasto, машина была доставлена заказчику новой в 1960 году.

Аукционный дом не уточняет, кому принадлежит транспортное средство сейчас, но машина официально зарегистрирована в Великобритании, где Принц жил до самой смерти в 1963 году.

«Мы наблюдаем значительный интерес к этому автомобилю со стороны коллекционеров и дилеров со всего мира. Это прекрасная возможность для кого-то приобрести сказочную машину с уникальной связью с королевской семьей», – заявил генеральный директор Coys Крис Роутледже.

Эстимейт лота 65-85 тыс. фунтов стерлингов (2,8-3,6 млн бат).

 

 

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