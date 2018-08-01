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Новый Ford Ranger появился в тайских автосалонах

Ford обновил линейку пикапо Ranger. Цены – от 559 тыс. бат за базовую модель до 1,699 млн за топовый Raptor.9

Новости Пхукета

4 Августа 2018 09:00:00

Все фото: Ford Thailand / www.ford.co.th
Все фото: Ford Thailand / www.ford.co.th

Пикап – главная рабочая лошадка тайских дорог. Если что-то нельзя перевезти на мотоцикле, то это точно перевезет пикап. А на базе его рамы можно построить Fortuner или другой SUV для местных кооперативных таксистов и прочих любителей просторного салона и мощного двигателя.

Впрочем, среди доступных моделей пикапов есть и такие, которые чаще покупают не на убой, а для души. Яркий представитель этой категории – Ford Ranger, который недавно вернулся в обновленном виде.

От 559 и выше

Для того, чтобы рассказать обо всех версиях обновленного Ranger места в газете определенно не хватит. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что доступных вариантов – около двух десятков, а разброс цен – от 559 тыс. бат за базовую модель до 1,699 млн за топовый Raptor.

Американский автоконцерн, как и прежде, решил не скупиться и предложить самый широкий выбор компоновок: с двухдверной кабиной, с четырехдверной, с укороченной колесной базой и так далее. Размер багажного отсека (кузова) – от 1,5 м до 2,3 м. Плюс десять цветов на выбор (не перепутайте Racing Red и True Red). Похоже, маркетологи Ford прекрасно в курсе, что значительная часть фанатов этой модели покупает именно стильный пикап для души.

Мощь и момент

Обновленный Ford Ranger предлагается с тремя типами двигателя на выбор. Прежде всего надо отметить, что с этого года он доступен с новым двухлитровым турбодизелем (опробованным на Everest и топовом Raptor ранее) и десятискоростной автоматической коробкой передач.

В варианте би-турбо новый мотор выдает 213 л.с. мощности и 500 Нм крутящего момента, в сингл-турбо – 180 л.с. мощности и 420 Нм момента. Таким образом Ranger стал первым из массовых пикапов в Таиланде, взявших планку в 200 «лошадей». Да и по количеству передач в коробке-автомате он тоже выделяется из общего ряда.

Версия с пятицилиндровым турбодизелем на 3,2 л в модельном ряду отсутствует ввиду низкой экологичности, но старый вариант на 2,2 л все еще есть (160 л.с. и 385 Нм).

Электроника в помощь

Еще один примечательный момент нового Ford Ranger – это количество электронной начинки, которой решили оснастить пикап. Причем ее список зачастую вызывает смутное ощущение того, что инженеры (как и маркетологи) наконец-то поняли, кто покупает их творения и как ими управляет.

В новом Ranger теперь доступна специальная система для предотвращения переворачивания пикапа, автоматическая система экстренного торможения при приближении к препятствию, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе, трекшен-контроль система помощи водителю при старте на склоне и так далее. Есть даже интеллектуальная система предотвращения заноса прицепа.

Разумеется, в базовых комплектациях электронной начинки меньше, но и ожидать изобилие передовых технологий в машине за 559 тыс. бат было бы наивно. Впрочем, как уже говорилось выше, новый Ranger предлагается в двух десятках вариантов на любой вкус и бюджет.

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