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Toyota выпустила обновленный Yaris

По мнению обозревателей Bangkok Post, Yaris остался одним из лучших (если не лучшим) хетчбэком В-класса в Таиланде.

Новости Пхукета

30 Декабря 2017 10:00:00

В августе этого года концерн Toyota представил на тайском рынке модель Yaris в формате четырехдверного седана, получившую название Yaris Ativ, а теперь у компании дошли руки и до классического пятидверного хетчбэка В-класса, который на протяжении последних лет является в стране самым популярным автомобилем в своем сегмента.

Обновленный хетчбэк внешне схож с Ativ, и особенно это заметно, если смотреть на автомобиль спереди. Тонкие фары придали машине более стильный вид, при этом на хетчбэке они смотрятся, пожалуй, лучше, чем на седане. Плавник на крыше также добавляет машине стиля, правда есть он только в топовой комплектации.

Отделкой интерьера Yaris также напоминает Ativ, но инженеры Toyota почему-то решили сэкономить на cистеме инфотейменте, которая у седана получше. Зато в плане размеров внутреннего пространства и габаритов багажника претензий к обновленному Yaris нет: по-прежнему лучший среди одноклассников. Кроме того, свежий Yaris – первая машина в своем сегменте, у которой семь подушек безопасности стали стандартом.

Усилия инженеров по улучшению ходовых характеристик и настройке подвески также принесли свои плоды. По итогам тест-драйва обозреватели Bangkok Post пришли к выводу, машина рулится лучше, чем Ativ, а если сравнивать с Mirage и Nissan March, то разница становится еще заметнее. При этом автомобильный отдел Bangkok Post отмечает, что по динамике Yaris по-прежнему уступает хетчбэку Mazda 2, поскольку Yaris создавался с прицелом на экономию и соответствие требованиям Ecocar I (в отличие от Mazda 2).

Yaris оснащен трансмиссией СVT и 4-цилиндровым бензиновым двигателем на 1,2 л, который выдает мощность в 86 л/c (на 6 тыс. оборотов) и 108 Нм крутящего момента (на 4 тыс. оборотов). У хетчбэка Mazda 2 показатели 93 л/c и 123 Нм даже в самых скромных комплектациях с двигателем на 1,3 л. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и ценовой разрыв между Mazda 2 и Toyota Yaris по-прежнему сохраняется. Новый Yaris предлагается в четырех комплектациях по цене от 489 до 619 тыс. бат, при том что Mazda 2 за 600 с небольшим тысяч достанется в одной из самых скромных комплектаций, явно уступающей предложению от Toyota.

Отдельно стоит отметить новую цветовую палитру хетчбэков Yaris. Она сейчас состоит из семи цветов, «заглавным» из которых выбран «цитрусовый металлик». И машина такого цвета явно будет выделяться на дороге.

В целом же Yaris определенно остался одним из лучших тайских хетчбэков в классе В, причем своевременно проведенная процедура омоложения позволила ему оторваться от конкурентов. Как минимум, до прихода нового Suzuki Swift, который уже вышел на рынки Европы и США, а скоро появится и в Таиланде.

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