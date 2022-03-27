Обновленный Suzuki Swift подкупает ценой и экономичностью

Объявленный в Таиланде курс на эко-автомобили заставил почти всех производителей задуматься о том, что предложить покупателям в этом сегменте. Компания Suzuki с задачей справилась, о чем свидетельствует популярность модели Swift. В 2021 году в Таиланде было продано более 8 тыс. этих компактных хетчбэков, притом что к лидерам авторынка Suzuiki в Королевстве явно не относится.

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Последнее поколение Swift было представлено публике в 2018 году, так что модель уже явно прошла границу «среднего возраста», получив по пути серию косметических и не только апгрейдов, стремясь не отстать от времени и от конкурентов по сегменту эко-автомобилей. Очередное обновление произошло только что.

Swift образца 2022 года предлагается в трех комплектациях – GL за 557 тыс. бат, GL Plus за 567 тыс. бат и топовый GLX за 629 тыс. бат. Идея модели Swift – предложить покупателю именно тот набор фишек, который будет и прилично смотреться для своего времени, и не отправит цену в заоблачную высь. Машина построена на платформе Heartect, которая, по мысли Suzuiki, сочетает легкий вес с хорошей управляемостью и экономичностью. Однако это не означает, что производитель не думает обо всем прочем.

В версии 2022 покупателя ждут светодиодные фары более спортивной формы, динамичная радиаторная решетка с хромированной горизонтальной полосой, скошенная к багажнику «парящая» крыша, вертикальные ручки задних дверей, 16-дюймовые колеса с резиной Bridgestone Ecopia, дополнительные тормозные огни на спойлере.

В салоне никаких сюрпризов нет – машина все-таки бюджетная. Скорее все привычно, удобно и понятно (и да, «пластиково»). Удивит, разве что, рулевое колесо со спрямленной нижней частью окружности и гибкой подстройкой под водителя. Можно считать это очередным реверансом в сторону спортивности.

Приборная панель тоже изысками не поражает, но и архаично не выглядит. Размер основного тачскрина – восемь дюймов, система поддерживает Apple CarPlay/Android Auto, есть выход на 12 В, а также порты USB/HDMI.

В топовой комплектации GLX имеется автоматическое кондиционирование, камера заднего вида, шесть подушек безопасности и... сразу семь подстаканников.

Места в салоне хватает, человек ростом в 180 см не будет чувствовать себя в клетке. Хотя если ехать впятером, то задние пассажиры по итогам вояжа смогут поспорить с этим утверждением (опять же, не забываем, что речь идет о компактном хетчбэке). Объем багажника – 265 л, но всегда есть возможность получить дополнительное пространство, сложив задние сиденья.

В плане ходовых качеств новый Swift стремится занять нишу более динамичной машины, чем его одноклассники (апгрейд делался с оглядкой на европейские стандарты). Однако нормы Eco Car игнорировать производитель не мог, так что в плане силовой установки у Suzuki в Таиланде была лишь одна опция – четырехцилиндровый K12M Booster Jet объемом 1,2 л. Двигатель выдает максимум в 83 л. с. мощности (на 6 тыс. оборотов) и 108 Нм крутящего момента (на 4,4 тыс. оборотов). Зато пппетит у хетчбэка скромный – на 1 л. бензина машина может проехать 23 км, что соответствует расходу в 4,3 л. на 100 км. У Suzuki есть и более динамичные двигатели, такие как литровый турбированный трехцилиндровый агрегат, выдающий 111 л. с. и 160 Нм. Но не в Таиланде.

Привод у хетчбэка передний, трансмиссия – CVT с включаемым при помощи кнопки спортивным режимом. До первой сотни 910-килограммовый автомобиль разгоняется за 13 секунд, максимальная скорость – 170 км/ч, хотя спидометр щедро размечен до 220 км/ч.

При этом Swift радует управляемостью: сцепление с трассой хорошее, машина отзывчива, для разворота нужно меньше 10 м. Что касается тормозов, то тут стоит помнить, что в комплектациях GL и GL Plus задние тормоза барабанные, в GLX – все дисковые.

Также иногда разочаровывает подвеска – с поглощением вибрации и ощущений от неровностей на дороге она справляется не всегда. Обделили тайский Swift и электронной начинкой отвечающей за безопасность: доступных на других рынках систем автоматического экстренного торможения или контроля слепых зон в базовой комплектации нет.

Впрочем, логика Suzuiki тут понятно – модель должна оставаться доступной, так что желающим защитить себя электроникой придется платить за это отдельно.

Материал подготовлен на основе статьи Кингсли Виджайясинхи в газете Bangkok Post.