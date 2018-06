Прописные истины безопасной езды в дождь «Новости Пхукета» напоминают о самых базовых правилах безопасной езды в дождь. Новости Пхукета 30 Июня 2018 12:00:00 Фото: Архив The Phuket News Вот уже несколько недель Пхукет находится во власти юго-западных муссонов, а до окончания сезона дождей остается еще добрых четыре месяца. Впрочем, доброта самих этих месяцев крайне сомнительна, поскольку все это время нам придется выезжать на дороги в не самую приятную погоду: резкие порывы ветра, вода на лобовом стекле и под колесами, ограниченная видимость и общее раздражение – все это низкий сезон на дорогах Пхукета. Причем мотоциклистам в эти месяцы будет заметно сложнее, чем владельцам автомобилей, поскольку они прочувствуют сезон буквально всем телом. На этом фоне «Новости Пхукета» решили напомнить читателям о базовых принципах безопасной езды в дождь. Конечно, многое из перечисленного ниже покажется вам тривиальным, но игнорирование угроз может стоить очень дорого. К сожалению асфальт, бетон и бампер шестиколесного грузовика в июле такие же твердые, как в декабре. Тормозная дистанция. Наверное нет такого водителя, который не знает, что сцепление покрышек с дорогой на мокром асфальте ухудшается, а тормозной путь существенно вырастает. Поэтому главный залог безопасности при езде в плохую погоду – снизить скорость и держать достаточный интервал до впередиидущего транспортного средства. Это вообще хорошая рекомендация для езды в любых условиях, которые для вас не оптимальны: если вы устали или приболели, если дорога плохо освещена или незнакома – во всех подобных ситуациях скорость лучше сбросить. Езда на максимуме собственных возможностей – опасная игра. То, что уместно на гоночном треке, может быть смертельно опасным на дороге общего пользования. Так что не стесняйтесь сбрасывать скорость, чтобы оставить себе запас времени на реакцию в случае непредвиденной ситуации. Уверены, что пройдете этот поворот на 80 км/ч? А что насчет внезапной лужи масла или вылетевшего на встречную полосу байка? Оставьте себе запас. Особенно в дождь. Плохая видимость. Залитое водой лобовое стекло или визор шлема могут стать реальной проблемой, причем видимость может упасть неожиданно: волна воды от пронесшегося через глубокую лужу минивэна может привести к секунде слепоты, которая станет роковой. Очевидная рекомендация прежняя – оставляйте себе запас времени и пространства. Если вы на мотоцикле, а визор залило водой – не паникуйте. О том, что у вас проблемы можно показать другим участникам движения поворотниками или клаксоном. При езде на мотоцикле в сильный дождь может сложиться ситуация, когда уже на скорости в 10 км/ч ехать практически невозможно. Такой дождь, разумеется, лучше переждать. Аквапланирование. В сильный дождь протектор покрышки может не справляться с отводом воды из-под колес, в результате чего возникает эффект аквапланирования. Шины буквально отделяются от асфальта слоем воды, в результате чего риск потери контроля над машиной или мотоциклом существенно вырастает. Автомобилисту это грозит заносом, мотоциклисту – падением и скольжением по проезжей части со случайным исходом. Чтобы поездка не закончилась печально, снижайте скорость перед приближением к водной преграде и входите на залитый участок с прямым рулем. На выходе колеса также должны смотреть вперед. Отдельно нужно упомянуть порывы ветра. У многих пхукетских мотоциклистов есть истории из личной практики о том, как двигавшийся по мокрой дороге байк сильным порывом перестроило из одной полосы в другую или отнесло к обочине. Снизить скорость заранее – по-прежнему лучший совет. Глубокие лужи. Если перед вами раскинулась миниатюрная модель Индийского океана и вы не видели, как кто-то ее только что проехал, то входить в лужу на скорости будет плохой идеей. Все дело в том, что вы можете банально не знать глубину водной преграды и того, что она скрывает. Что если под слоем мутной воды скрывается яма или выбоина? Или глубина просто такая, что ваше транспортное средство не сможет с ней справиться? Каждое наводнение на шоссе Thepkrasattri Rd. у магазина Thai Watsadu – это несколько утонувших мотоциклов, водители которых решили, что не будут стоять со всеми в правом ряду и проедут по свободному, но залитому водой, левому. Итог – заглохший двигатель. Отдельно хочется вспомнить историю о двухметровой яме в Патонге, в которую несколько лет назад угодил мотоциклист из Белоруссии. Избежать подобного печального исхода можно, если следовать за другим транспортным средством, которое выступит для вас сапером. Только помните, что машина может пропустить препятствие между колесами, так что байкеру следует держать колеи одного из колес. Психология. Езда в дождь редко вызывает чувства умиротворения и покоя, а чаще – раздражение, дискомфорт, злость и желание побыстрее добраться до дома. Надеемся, что все сказанное выше удержит вас от желания открыть газ по максимуму, чтобы добраться до пункта назначения побыстрее. Также постарайтесь держать себя в руках при бездумном поведении других участников дорожного движения. Им тоже сейчас нелегко. Также нельзя не отметить, что сохранение бдительности одним водителем (вами) не означает, что бдительны будут и другие. При езде в дождь помните, что вероятность заноса, вылета из полосы, необходимости резко тормозить повышается не только у вас, но и у других. Тормозной путь увеличивается не только у вас, но и у водителя автобуса, а от плохой видимости страдаете не только вы, но и водитель многотонной фуры. Берегите себя!