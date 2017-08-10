Honda показала Accord десятого поколения в США

Новый седан Honda Accord со следующего года будет доступен и тайским покупателям.

13 Августа 2017 10:00:00

Как отмечает обозреватель Bangkok Post Ричард Леу, имеются все основания полагать, что тайская версия от американской отличаться если и будет, то минимально (не считая правого руля). В любом случае присмотреться к Honda Accord десятого поколения можно уже сейчас.

До самого последнего момента попытки предсказать дизайн новой Honda Accord были любимым интеллектуальным развлечением поклонников марки. Фотографий автомобиля в сети было немало, но на всех Accord был тщательно укрыт камуфляжем, надежно скрывавшим все дизайнерские решения специалистов Honda.

Впрочем, одно из них пользователям сети угадать удалось – Accord стал выглядеть спортивнее и «дороже» за счет переработанных задних стоек крыши в стиле «фастбэк». Машина по-прежнему является седаном, но не таким классическим как раньше: в ее профиле появилось что-то от Porsche и Mercedes.

Заодно дизайнеры переработали задние фары, которые не позволят спутать модель десятого поколения с представительницей девятого (новыми фарами Accord созвучен с Civic).

В компании Honda утверждают, что изменения в экстерьере улучшили аэродинамические свойства кузова на 3%. Еще значительнее выросла его жесткость на скручивание и изгиб (32% и 24%) за счет более щедрого применения высокопрочной стали, а алюминиевые элементы подвески позволили снизить массу на 50-80 кг в зависимости от конкретной модели.

Высота Honda Accord десятого поколения на 15 мм ниже, чем у предыдущей модели, а ширина – больше на 10 мм. И хотя общие размеры в длину сократились на 10 мм, колесная база приросла сразу на 55 мм и теперь составляет 2831 мм. Это позволило подвинуть задние кресла к багажнику и дать пассажирам больше места для ног. Также в салоне был заменен пластик (сообщается, что теперь он более приятный на ощупь), установлен 7-дюймовый TFT дисплей за рулем и 8-дюймовый тачпэд по центру.

Самые интересные новшества, впрочем, искать надо не в салоне, а под капотом. Там, где покоился обычный 2,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, теперь стоит турбированный мотор на 1,5 л, который выдает 192 л/с против 185 л/с у старой версии. Крутящий момент в 260 Нм достигается в диапазоне от 1,5 тыс. до 5 тыс. оборотов в минуту.

Аналогичные перемены произошли и с версией V6. Обычный агрегат объемом 3,5 л на 278 л/с сменил турбированный объемом 2 л и мощностью 252 л/с, в основу которого лег двигатель Civic Type R. Крутящий момент в 260 Нм доступен в диапазоне от 1,5 тыс. до 4 тыс. оборотов.

Обе версии переднеприводные, но отличаются друг от друга коробками передач. Honda Accord с четырехцилиндровым двигателем поставляется с трансмиссией CVT, а на версию с V6 ставят новый 10-ступенчатый конвертер. В компании утверждают, что машина стала экономичнее в плане расхода топлива (с любым из двух двигателей), но не уточняют, насколько.

Зато подтверждено, что в линейке останется Honda Accord с гибридной установкой (двухлитровый бензиновый двигатель и два электромотора). Ожидается, что установка будет аналогична той, которой комплектовался гибрид девятого поколения. Она и сейчс остается конкурентной в своем классе.

Упомянутый выше обозреватель Bangkok Post Ричард Леу на основании своего опыта полагает, что версия Honda Accord 2018 с 2-литровым двигателем V6 до Таиланда может и не добраться, но гибрид и версия с мотором на 1,5 л продаваться будут, причем последняя версия будет адаптирована под топливо Е85, которое на 85% состоит из биоэтанола. Также может отличаться комплект имеющихся на борту систем помощи водителю и ряд других моментов. Цена на новый Accord в тайских салонах пока неизвестна.