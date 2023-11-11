Россияне начали c ноября бронировать отели Пхукета на следующий низкий сезон

Как пишет российское отраслевое издание, бронирования на следующий низкий сезон фиксируют как очень популярные у россиян отели (Pamookkoo Resort 4*, Beyond Resort Karon 4*), так и те, где доля туристов из РФ по определению не может быть высокой (Cape Panwa 5*, Katathani Phuket Beach Resort 5*).
«Многие россияне побывали в этом году в Таиланде весной и летом и поняли, что «низкий» сезон – это совсем нестрашно в плане дождей (они сильные, но короткие и идут в основном ночью). А вот в плане цен, как на размещение, так и на туристические услуги в целом, лето как раз очень выгодно. Есть туристы, которые уже задумываются о весеннем и летнем отдыхе», – цитирует «Вестник АТОР» представителя пятизвездочного отеля Katathani, где сейчас туристы из России составляют порядка 20%, а загрузка номерного фонда близка к 100%.
«Глубина продаж хорошая, получаем заявки на весну, есть запросы и на летний сезон», – добавил представитель Katathani.
Однако еще более показателен интерес россиян к люксовому Cape Panwa на восточном побережье Пхукета. Сейчас на россиян там приходится 10%, что вдвое больше допандемийного уровня.
В отеле Cape Panwa 5*, согласно текущим данным, на россиян приходится чуть менее 10% от общей загрузки. Глубина бронирований достигает мая 2024 года.
На этом фоне тренд не мог обойти стороной отели, которые в принципе ориентируются на россиян, такие как Pamookkoo c его долей российских гостей на уровне 80%. Именно в этом заведении недавно проходила конференция для русского бизнеса FAQ B2B.
Подтвердили тренд и турагенты, с которыми пообщался «Вестник АТОР» на Пхукете – интерес к отдыху в Таиланде весной и летом сейчас более заметен, чем это было в аналогичном периоде прошлого года.
«Не все туристы могут позволить себе зимний Таиланд, но отдохнуть в этой стране хотят. Такие клиенты обращаются к нам с просьбой забронировать им отдых в Таиланде на апрель-май или летние месяцы, когда ценник становится более привлекательным», – рассказала изданию анонимная представительница отрасли из Екатеринбурга.