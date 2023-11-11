Россияне начали c ноября бронировать отели Пхукета на следующий низкий сезон

Высокий сезон на Пхукете еще только вступает в силу, но отели острова уже начали получать заявки от гостей из России на отдых в следующий период низкого спроса и цен, включая май и даже летние месяце. О большой глубине бронирований даже в не самых популярных у россиян гостиницах сообщил «Вестник АТОР», сотрудник которого провел начало ноября на Пхукете в рамках ознакомительного тура Pegas Touristik. Один из главных драйверов интереса к низкому сезону – более низкие цены. Кроме того, загрузка номеров в популярных отелях на ближайшие месяцы близка к 100-процентной.

Новости Пхукета

11 Ноября 2023, 02:00 PM

В отеле Pamookkoo в Кароне доля россиян сейчас составляет 80%, а стоимость номера на эти выходные – от 5000 бат. Фото: Kata Group

Как пишет российское отраслевое издание, бронирования на следующий низкий сезон фиксируют как очень популярные у россиян отели (Pamookkoo Resort 4*, Beyond Resort Karon 4*), так и те, где доля туристов из РФ по определению не может быть высокой (Cape Panwa 5*, Katathani Phuket Beach Resort 5*).

«Многие россияне побывали в этом году в Таиланде весной и летом и поняли, что «низкий» сезон – это совсем нестрашно в плане дождей (они сильные, но короткие и идут в основном ночью). А вот в плане цен, как на размещение, так и на туристические услуги в целом, лето как раз очень выгодно. Есть туристы, которые уже задумываются о весеннем и летнем отдыхе», – цитирует «Вестник АТОР» представителя пятизвездочного отеля Katathani, где сейчас туристы из России составляют порядка 20%, а загрузка номерного фонда близка к 100%.

«Глубина продаж хорошая, получаем заявки на весну, есть запросы и на летний сезон», – добавил представитель Katathani.

Однако еще более показателен интерес россиян к люксовому Cape Panwa на восточном побережье Пхукета. Сейчас на россиян там приходится 10%, что вдвое больше допандемийного уровня.

В отеле Cape Panwa 5*, согласно текущим данным, на россиян приходится чуть менее 10% от общей загрузки. Глубина бронирований достигает мая 2024 года.

На этом фоне тренд не мог обойти стороной отели, которые в принципе ориентируются на россиян, такие как Pamookkoo c его долей российских гостей на уровне 80%. Именно в этом заведении недавно проходила конференция для русского бизнеса FAQ B2B.

Подтвердили тренд и турагенты, с которыми пообщался «Вестник АТОР» на Пхукете – интерес к отдыху в Таиланде весной и летом сейчас более заметен, чем это было в аналогичном периоде прошлого года.

«Не все туристы могут позволить себе зимний Таиланд, но отдохнуть в этой стране хотят. Такие клиенты обращаются к нам с просьбой забронировать им отдых в Таиланде на апрель-май или летние месяцы, когда ценник становится более привлекательным», – рассказала изданию анонимная представительница отрасли из Екатеринбурга.