В четверг, 9 ноября, у пляжа Сурин прошла церемония закладки первого камня на месте строительства «Стеклянной террасы» – новой смотровой площадки на западном побережье Пхукета. Планируемый срок сдачи объекта – 2025 год. Проект реализуется административной организацией провинции (РРАО), на эскизах эмблема этот структуры находится рядом со светящейся надписью Surin Beach. Судя по всему, инициатива никак никак не связана с изначальным мега-проектом по благоустройству Сурина, предложенным в дни «возвращения пляжа людям» девять лет назад.

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На церемонию закладки первого камня будущей Glass Terrace приехали президент РРАО Реват Арироб, вице-губернатор Амнуай Пинсуван, глава OrBorTor тамбона Чернг-Талей Манот Панчалад и другие официальные лица.

Религиозная часть мероприятия включала и буддистскую, и исламскую составляющие, поскольку проект реализуется в части тамбона Чернг-Талей с большим мусульманским населением.

Смотровая площадка возводится на «неосвоенной территории, носящей название мыс Та-Ма, на площади 9 рай», говорится в сообщении РРАО. Это первое упоминание в СМИ собственного имени того небольшого мыса в северной части Сурина, который отделяет основной пляж от пляжа отеля The Surin.

Согласно заявлению РРАО, строительство должно занять 18 месяцев, согласно публикации PR Phuket – два года. В любом случае срок окончания работ – к концу 2025 года. Бюджет составляет 198 млн бат, подрядчиком выступает компания Pisut Technology Co Ltd.

Стеклянная терраса на Сурин должна включать благоустроенную видовую зону, которая протянется над морем вдоль южной оконечности мыса, а также несколько башен (видимо, смотровых) и два выносных мостика над морем с прозрачным полом.

Первый мостик должен выступать на 40 м в сторону моря и возвышаться над водой на 50 м, второй – выступать на 8 м и находиться в 20 м над водой.

Компания Pisut Technology Co Ltd также является подрядчиком по проекту смотровой площадки на мысе Промтхеп в Раваи, презентованного публике на общественных слушаниях в июле и получившего широкую поддержку.

Рабочее название той смотровой – Sky Walk Khao Daeng, планируемый бюджет – 250 млн бат. Ответственное за инициативу ведомство – РРАО.