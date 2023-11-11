Пхукет не ждет роста прямых прибытий из Индии на фоне безвиза

С 10 ноября в Таиланде начал действовать временный безвизовый режим для туристов из Индии, визовая льгота для гостей с этой страны останется в силе до 10 мая. Впрочем, увеличения прямого турпотока на Пхукет с соответствующего рынка не ожидается. В ноябре остров продолжает фиксировать примерно по 650 прямых прибытий из Индии, что значительно ниже показателей и России, и Китая. Индийские туристы в высокий сезон останутся в первой десятке, но особо массовыми не станут. Превратить индийский рынок в такой же мощный, как российский или китайский, Пхукету пока не удается.

Новости Пхукета

Безвизовый режим для Индии начал действовать с 10 ноября, но увеличения числа рейсов пока не предвидится. Фото: Radio Thailand Phuket

Безвизовый режим для Индии начал действовать с 10 ноября, но увеличения числа рейсов пока не предвидится. Фото: Radio Thailand Phuket

Безвизовый режим для Индии начал действовать с 10 ноября, но увеличения числа рейсов пока не предвидится. Фото: Radio Thailand Phuket

Первые безвизовые туристы из Индии прибыли на Пхукет в пятницу, 10 ноября. В районе 10:05 утра приземлился рейс 6E1071 авиакомпании IndiGo из Мумбаи, а примерно в 12:30 совершил посадку рейс того же перевозчика из Дели.

На обоих маршрутах работают лайнеры A320 пассажировместимостью порядка 200 пассажиров. Как отметил директор пхукетского аэропорта Мончай Танод, увеличения частоты полетов в связи с открытием безвиза пока не планируется.

Ежедневный объем прибытий с прохождением паспортного контроля на Пхукете по-прежнему будет составлять в ноябре порядка 650 человек, как было в низкий сезон.

Господин Танод добавил, что Phuket International Airport пока что работает в обычном режиме. Даже в моменты пиковой нагрузки количество пассажиров не превышает 1500 в час, тогда как комплекс способен принимать до 2400 человек.

Лидерами по прямым прибытиям на Пхукет остаются россияне, которые в октябре обеспечивали порядка 1900 визитов, а с ноября количество прямых рейсов из России удвоилось. На втором месте располагаются граждане Китая с показателем в 1200 прибытий.

Указанные цифры – это статистика Иммиграционного бюро по прохождению паспортного контроля в аэропорту Пхукета. Соответственно, в ней не учитываются иностранцы, прилетевшие через Бангкок и прошедшие паспортный контроль в Suvarnabhumi International Airport.

Вместе с Индией право на безвизовый въезд до 10 мая получили обладатели паспортов Тайваня. Этот рынок не входит в первую десятку самых массовых по прибытиям на Пхукет, поэтому Иммиграционное бюро не публикует статистику по нему.