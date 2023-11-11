Пхукет не ждет роста прямых прибытий из Индии на фоне безвиза

Первые безвизовые туристы из Индии прибыли на Пхукет в пятницу, 10 ноября. В районе 10:05 утра приземлился рейс 6E1071 авиакомпании IndiGo из Мумбаи, а примерно в 12:30 совершил посадку рейс того же перевозчика из Дели.
На обоих маршрутах работают лайнеры A320 пассажировместимостью порядка 200 пассажиров. Как отметил директор пхукетского аэропорта Мончай Танод, увеличения частоты полетов в связи с открытием безвиза пока не планируется.
Ежедневный объем прибытий с прохождением паспортного контроля на Пхукете по-прежнему будет составлять в ноябре порядка 650 человек, как было в низкий сезон.
Господин Танод добавил, что Phuket International Airport пока что работает в обычном режиме. Даже в моменты пиковой нагрузки количество пассажиров не превышает 1500 в час, тогда как комплекс способен принимать до 2400 человек.
Лидерами по прямым прибытиям на Пхукет остаются россияне, которые в октябре обеспечивали порядка 1900 визитов, а с ноября количество прямых рейсов из России удвоилось. На втором месте располагаются граждане Китая с показателем в 1200 прибытий.
Указанные цифры – это статистика Иммиграционного бюро по прохождению паспортного контроля в аэропорту Пхукета. Соответственно, в ней не учитываются иностранцы, прилетевшие через Бангкок и прошедшие паспортный контроль в Suvarnabhumi International Airport.
Вместе с Индией право на безвизовый въезд до 10 мая получили обладатели паспортов Тайваня. Этот рынок не входит в первую десятку самых массовых по прибытиям на Пхукет, поэтому Иммиграционное бюро не публикует статистику по нему.