Иностранный турист утонул на пляже Сурин

Турист из США был срочно доставлен в больницу после того, как его достали из воды без признаков жизни во второй половине дня 10 ноября. Несчастный случай произошел на пляже Сурин в районе 13:00. Информации о том, удалось ли врачам вернуть американца к жизни, отсутствует. Однако врачи Thalang Hospital после доставки к ним пострадавшего не констатировали смерть по прибытию, а отправили его в Vachira Phuket Hospital, главное медицинское учреждение Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

Информация о несчастном случае на пляже Сурин поступила в полицейский участок тамбона Чернг-Талей примерно в 13:13 дня 10 ноября. В сообщении говорилось о том, что престарелый турист из-за рубежа утонул в 150 метрах от берега. Спасатели достали мужчину из воды, когда он уже не дышал.

В ожидании приезда скорой помощи мужчине проводили сердечно-легочную реанимацию. Затем его отвезли в больницу Thalang Hospital, а оттуда доставили в Vachira Phuket Hospital. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно, но врачи Thalang Hospital не констатировали смерть по прибытию, как было бы, если бы туриста уже нельзя было спасти.

Полиция указала, что госпитализированный турист – 72-летний гражданин США, уроженец штата Калифорния по имени Ларри Роберт Рамбл. В день происшествия он находился на пляже с друзьями, как назвала их полиция.