Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя

Компания Phuket Smart Bus Co Ltd принесла публичные извинения за поведение своего водителя, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи на шоссе в Таланге в середине дня 11 ноября. Оператор автобусов Phuket Smart Bus в тот же день признал случившееся, сообщил о вынесенному водителю предупреждении и пообещал принять меры, чтобы все шоферы компании были ответственными участниками дорожного движения.

Новости Пхукета

12 Ноября 2023, 09:01 AM
Оператор автобусов Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя. Фото: Phuket Smart Bus

Оператор автобусов Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя. Фото: Phuket Smart Bus

Заявление Phuket Smart Bus Сo Ltd. Фото: Phuket Smart Bus

Заявление Phuket Smart Bus Сo Ltd. Фото: Phuket Smart Bus

Маршрут движения автобусов Phuket Smart Bus. Фото: Phuket Smart Bus

Маршрут движения автобусов Phuket Smart Bus. Фото: Phuket Smart Bus

Расписание движения автобусов Phuket Smart Bus. Фото: Phuket Smart Bus

Расписание движения автобусов Phuket Smart Bus. Фото: Phuket Smart Bus

Внимание к поведению шофера Phuket Smart Bus привлек другой участник дорожного движения, который выложил 11 ноября в соцсетях кадры со своего видеорегистратора. В официальном заявлении, выпущенном в тот же день, PKSB подтвердила, что информация соответствует действительности. Компания-оператор проверила камеры видеонаблюдения в автобусе и убедилась, что шофер уступил дорогу машине скорой помощи только через 2 км пути.

Инцидент произошел около полудня на дороге Ban Don – Cherng Thaley Rd., которая является основным маршрутом пути от пункта скорой помощи в Пасаке до больницы Thalang Hospital. Протяженность всей дороги от Boat Avenue до Thepkrasattri Rd. составляет около 5 км, то есть скорая помощи не могла обогнать автобус на половине дистанции, которую она делила с автобусом.

«Компания вынесла водителю предупреждение и применит к нему соответствующие меры по внутренним правилам», – заявил оператор автобусов.

Компания добавила, что приложит усилия, чтобы «все водители соблюдали правила ПДД и были всегда ответственными на дорогах».

Также Phuket Smart Bus Co Ltd напомнила, что всегда готова выслушать любые замечания и предложения по работе своих автобусов. Отправлять их можно через аккаунт @PKSB в мессенджере LINE.

Phuket Smart Bus – единственный автобус, курсирующий между пляжами западного побережья Пхукета. Маршрут движения: Раваи – Най-Харн – Ката – Карон – Патонг – Камала – Сурин – Банг-Тао – Чернг-Талей. Затем автобус выезжает на Thepkrasattri Rd. (по упомянутой Ban Don – Cherng Thaley Rd.) и следует в аэропорт. Подробнее об автобусах Пхукета читайте здесь

Стоимость проезда на Phuket Smart Bus составляет 100 бат независимо от протяженности поездки, также доступны безлимитные проездные билеты на 1, 3, 7, 10 и 30 дней. Интервал движения – раз в час. Некоторые автобусы заезжают в Лагуну, другие – на мыс Промтхеп (см. расписание здесь).

Автобусы оснащены GPS-трекерами, так что за ними можно следить на сайте Phuket Smart Bus.

 

 

Есть новости? кликните сюда

«Аэрофлот» увеличил доступный флот самолетов для рейсов за рубеж
Пхукет не ждет роста прямых прибытий из Индии на фоне безвиза
Россияне начали c ноября бронировать отели Пхукета на следующий низкий сезон
Проект моста на Кокосовый остров принят на рассмотрение
Иностранный турист утонул на пляже Сурин
Потребительская уверенность в Таиланде приближается к доковидному уровню
Смотровая площадка на Сурине должна открыться в 2025 году
Пьяный бразилец арестован за серию ДТП на маршруте Патонг-Кату
Нелегальный гид и иностранец с 79 днями оверстэя арестованы на Пхукете
Большие учения спасателей пройдут в море у побережья Патонга
Кита заметили у побережья Пхукета
Аэропорт Пхукета извинился за протекшую крышу
Второй магазин в Патонге уличен в торговле псилоцибиновыми грибами
Власти Пхукета заинтересовались русским каршерингом Anytime
Пхукет вспомнил о магистрали водоснабжения с материка

 

So Origin Bangtao Beach
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 