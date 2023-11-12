Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя

Компания Phuket Smart Bus Co Ltd принесла публичные извинения за поведение своего водителя, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи на шоссе в Таланге в середине дня 11 ноября. Оператор автобусов Phuket Smart Bus в тот же день признал случившееся, сообщил о вынесенному водителю предупреждении и пообещал принять меры, чтобы все шоферы компании были ответственными участниками дорожного движения.

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Внимание к поведению шофера Phuket Smart Bus привлек другой участник дорожного движения, который выложил 11 ноября в соцсетях кадры со своего видеорегистратора. В официальном заявлении, выпущенном в тот же день, PKSB подтвердила, что информация соответствует действительности. Компания-оператор проверила камеры видеонаблюдения в автобусе и убедилась, что шофер уступил дорогу машине скорой помощи только через 2 км пути.

Инцидент произошел около полудня на дороге Ban Don – Cherng Thaley Rd., которая является основным маршрутом пути от пункта скорой помощи в Пасаке до больницы Thalang Hospital. Протяженность всей дороги от Boat Avenue до Thepkrasattri Rd. составляет около 5 км, то есть скорая помощи не могла обогнать автобус на половине дистанции, которую она делила с автобусом.

«Компания вынесла водителю предупреждение и применит к нему соответствующие меры по внутренним правилам», – заявил оператор автобусов.

Компания добавила, что приложит усилия, чтобы «все водители соблюдали правила ПДД и были всегда ответственными на дорогах».

Также Phuket Smart Bus Co Ltd напомнила, что всегда готова выслушать любые замечания и предложения по работе своих автобусов. Отправлять их можно через аккаунт @PKSB в мессенджере LINE.

Phuket Smart Bus – единственный автобус, курсирующий между пляжами западного побережья Пхукета. Маршрут движения: Раваи – Най-Харн – Ката – Карон – Патонг – Камала – Сурин – Банг-Тао – Чернг-Талей. Затем автобус выезжает на Thepkrasattri Rd. (по упомянутой Ban Don – Cherng Thaley Rd.) и следует в аэропорт. Подробнее об автобусах Пхукета читайте здесь.

Стоимость проезда на Phuket Smart Bus составляет 100 бат независимо от протяженности поездки, также доступны безлимитные проездные билеты на 1, 3, 7, 10 и 30 дней. Интервал движения – раз в час. Некоторые автобусы заезжают в Лагуну, другие – на мыс Промтхеп (см. расписание здесь).

Автобусы оснащены GPS-трекерами, так что за ними можно следить на сайте Phuket Smart Bus.