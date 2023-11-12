«Аэрофлот» увеличил доступный флот самолетов для рейсов за рубеж

Группа «Аэрофлот» урегулировала вопрос о праве собственности на девять самолетов, взятых в лизинг у ирландской компании BOC Aviation. Право собственности перешло в российскую страховую компанию НСК, так что «Аэрофлот» теперь может использовать эти лайнеры для полетов за рубеж, не опасаясь их ареста.

Новости Пхукета

12 Ноября 2023, 12:24 PM

Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот». Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia Commons

Как говорится в сообщении «Аэрофлота», лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам по восьми лайнерам Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» и одному самолету Airbus A319 авиакомпании «России», входящим в группу «Аэрофлот». Страховая компания НСК выплатила «сумму урегулирования» за воздушные суда, так что теперь им не грозит арест при полетах за рубеж.

«Теперь как «Аэрофлот», так и его дочерние компании смогут ставить дополнительные самолеты на международные направления, не опасаясь их ареста», – указывает «Вестник АТОР».

Российский авиаперевозчик отметил, что он продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. «Вестник АТОР» указывает, что всего таких воздушных судов у «Аэрофлота», «Победы» и «России» насчитывается 61.