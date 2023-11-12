«Аэрофлот» увеличил доступный флот самолетов для рейсов за рубеж

Как говорится в сообщении «Аэрофлота», лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам по восьми лайнерам Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» и одному самолету Airbus A319 авиакомпании «России», входящим в группу «Аэрофлот». Страховая компания НСК выплатила «сумму урегулирования» за воздушные суда, так что теперь им не грозит арест при полетах за рубеж.
«Теперь как «Аэрофлот», так и его дочерние компании смогут ставить дополнительные самолеты на международные направления, не опасаясь их ареста», – указывает «Вестник АТОР».
Российский авиаперевозчик отметил, что он продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. «Вестник АТОР» указывает, что всего таких воздушных судов у «Аэрофлота», «Победы» и «России» насчитывается 61.