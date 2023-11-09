Пьяный бразилец арестован за серию ДТП на маршруте Патонг-Кату

Полиция арестовала иностранца, спровоцировавшего дорожную аварию на холме Патонг-Хилл при попытке скрыться от полиции утром 9 ноября. Уходя от погони, водитель пикапа вытолкнул с дороги микроавтобус с туристами, в результате чего тот перевернулся. За рулем пикапа находился гражданин Бразилии в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, микроавтобус был лишь одним из нескольких транспортных средств, с которыми столкнулся пикап бразильца.

Новости Пхукета

Об аресте водителя, спровоцировавшего аварию на холме в Патонге, сообщила страница Phuket Info Center. Издание уточнило, что четырехдверный пикап Toyota сначала попал в ДТП в самом Патонге, а потом опрокинул микроавтобус на холме, когда пытался скрыться от полиции. Второй инцидент, согласно камерам видеонаблюдения, произошел примерно в районе 8:11 утра.

Phuket Info Center отмечает, что на въезде из Патонга водитель остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов, но затем передумал и погнал в направлении Кату по перевалу, где и перевернул минивэн.

Полицейские смогли арестовать водителя только в Кату, где он сначала сбил мотоцикл, а затем бросил свой пикап и попытался скрыться пешком. Водителем оказался гражданин Бразилии по имени Марсело да Консейсау Насименту. Анализ на наркотики показал заметное превышение допустимого лимита – прибор показал 202 ВАС при норме в 50 ВАС.

Полиция пока не перечислила, по каким статьям будет возбуждено дело против иностранца. Также неизвестно, является ли он резидентом Пхукета или приехал на остров как турист.