Пьяный бразилец арестован за серию ДТП на маршруте Патонг-Кату

Об аресте водителя, спровоцировавшего аварию на холме в Патонге, сообщила страница Phuket Info Center. Издание уточнило, что четырехдверный пикап Toyota сначала попал в ДТП в самом Патонге, а потом опрокинул микроавтобус на холме, когда пытался скрыться от полиции. Второй инцидент, согласно камерам видеонаблюдения, произошел примерно в районе 8:11 утра.
Phuket Info Center отмечает, что на въезде из Патонга водитель остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов, но затем передумал и погнал в направлении Кату по перевалу, где и перевернул минивэн.
Полицейские смогли арестовать водителя только в Кату, где он сначала сбил мотоцикл, а затем бросил свой пикап и попытался скрыться пешком. Водителем оказался гражданин Бразилии по имени Марсело да Консейсау Насименту. Анализ на наркотики показал заметное превышение допустимого лимита – прибор показал 202 ВАС при норме в 50 ВАС.
Полиция пока не перечислила, по каким статьям будет возбуждено дело против иностранца. Также неизвестно, является ли он резидентом Пхукета или приехал на остров как турист.