Потребительская уверенность в Таиланде приближается к доковидному уровню

Индекс потребительской уверенности (CCI) в Таиланде вырос в октябре до уровня 60,2 пункта и достиг максимальной отметки за 44 месяца, превысив уровень марта 2020 года, сообщил Университет торговой палаты Таиланда (UTCC). В 2019 году, то есть до начала пандемии, показатель колебался в диапазоне 70-80 пунктов. Если высокий сезон в туризме пойдет хорошо, то уже в следующем году оптимизм потребителей будет сопоставим с доковидным. За август-октябрь включительно CCI вырос почти на 5 пунктов.

Новости Пхукета

В октябре Таиланд впервые за два года зафиксировал падение потребительских цен. Впрочем, сосиски сай крок на рынке не подешевели. Фото: Nong Khaiwan

Согласно отчету UTCC, общий уровень потребительской уверенности в октябре – 60,2 пункта, уверенности в настоящем моменте – 44 пункта, уверенности в будущем – 68 пунктов. В июле цифры составляли 55,6 – 40,7 – 62,8 соответственно.

При этом количество оптимистов среди опрошенных невелико. Текущую экономическую ситуацию считают хорошей 4,4%, удовлетворительной – 32,8%, плохой – 62,8%. Прогноз на шесть месяцев хороший у 5,3%, умеренный – у 56,6%, плохой – у 38,1%.

Прогнозы респондентов по собственным доходам в будущем такие: увеличатся – 6,6%, уменьшатся – 37,5%, не изменятся – 55,9%.

Потребительская уверенность в Таиланде по-прежнему находится в «красной зоне», но постепенно улучшается на фоне нескольких ключевых факторов, которые можно условно разделить на внутренние (новое правительство и его первые решения) и внешние (туризм и экспорт).

«Стабильное улучшение индекса потребительской уверенности можно связать с возобновление веры людей в будущее после формирования нового правительства и его мер по снижению повседневных расходов граждан, включая стоимость электричества и топлива, а также различных стимулирующих мер в экономике», – заявил президент UTCC Тханават Пхонвичай, слова которого приводит Bangkok Post.

«Потребители видят продолжительный рост стабильности во внутренней политике после формирования нового коалиционного правительства, которое успешно справилось с оппозиционными силами», – добавил он.

Правительство Сеттхи Тхависина начало работу с реализации целого ряда инициатив, которые не могли не вызвать отклик у потребителей. Тариф на электричество почти сразу был снижен до 3,99 бата за киловатт-час, а на дизель установлена планка в 30 бат за литр. С 7 ноября вступило в силу постановление, по котором снизились и цены на бензин. Льготный период продлится до конца января 2024 года.

Отдельно кабинет Сеттхи Тхависина договорился c производителями и поставщиками, что они введут скидки на 151 тыс. товаров и услуг, которые будут действовать до конца года.

Все это затормозило инфляцию, а по итогам октября Министерство торговли и вовсе зафиксировало первое за два года снижение индекса потребительских цен (CPI). Показатель сократился на 0,31% по сравнению с октябрем 2022 года. Индикатор Core CPI, из которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,66%.

Средние цены за период с января по октябрь выросли на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, что вписывается в таргет Министерства финансов и Центробанка, установленный на традиционном для Таиланда уровне 1-3%. По итогам года Министерство коммерции ждет инфляцию в диапазоне 1-1,7%.

Также на этой неделе Университет торговой палаты Таиланда (UTCC) опубликовал индекс уверенности бизнеса. Аналитики UTTC рассчитывают его по итогам опроса бизнес-структур из разных провинций, входящих в Торговую палату Таиланда.

Этот показатель впервые с июня показал сокращение, упав с идентичных для августа и сентября 56 пунктов до 55,4 пункта. Президент UTTC Тханават Пхонвичай связал это с войной на Ближнем Востоке. По его словам, предприниматели опасаются, что затяжной конфликт «скажется на будущем направлении движения экономики».

Также, по словам господина Пхонвичая, беспокойство у бизнеса вызывает обсуждающееся прямо сейчас новое повышение минимального размера оплаты труда. Правительство должно принять решение до конца 2023 года. Пока что известно, что новый МРОТ будет не выше 400 бат в день, причем в некоторых провинциях он может вообще не измениться, если реальные зарплаты там находятся на достаточно высоком уровне. Пхукет относится к числу провинций и с самым высоким МРОТом (354 бата), и с самыми высокими реальными зарплатами, и с самой высокой стоимостью жизни.

В сельском хозяйстве оптимизм сдерживают традиционные опасения относительно засухи из-за продолжающегося периода Эль-Ниньо. Впрочем, связанные с погодой риски беспокоят фермеров практически постоянно.

Также среди бизнесменов слышны голоса о том, что меры правительства по стимулированию экономики недостаточно и «создают нечеткую картину стимулирования». Эти опасения можно также отнести к постоянным.

По некой причине, господин Пхонвичай не упомянул туризм, ситуация в котором тоже неоднозначно. С одной стороны, Таиланд фиксирует уверенный рост прибытий с ключевых рынков во главе с российским, с другой – массовый туризм из Китая так и не возобновился. На Пхукете эта картина даже более ярко выражена, чем в среднем по стране, поскольку основные рейсы из материкового Китая прибывают в Бангкок, а не на остров.

Согласно данным Иммиграционного бюро, прямые зарубежные прибытия в международный аэропорт Пхукета составили в октябре 264,2 тыс. человек. На долю россиян пришлось ровно 20% всего турпотока – 52,8 тыс. человек. Доля Китая составила 12,7% – 33,5 тыс. визитов, доля Индии – 7% (18,5% тыс. прибытий).

Туристические прибытия на Пхукет из Китая снижаются с начала августа, а российский рынок, как ожидается, установит исторический рекорд по турпотоку.