Проект моста на Кокосовый остров принят на рассмотрение

Жители Кокосового острова (Ко-Мапрао) обратились в профильный департамент Минтранса с запросом на строительства моста, который свяжет их остров с Пхукетом. Провинциальный офис Департамента сельских дорог принял заявку и нашел идею целесообразной, но сразу отметил, что денег на проект нужно много, поэтому решение будет принимать региональное отделение ведомства. Кроме того, остаются еще и экологические вопросы, поскольку речь идет о восточном побережье Пхукета, покрытом манговыми зарослями.

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От Пхукет до Ко-Мапрао – всего полкилометра, но отсутствие моста позволяет острову оставаться в стороне от урбанизации. Фото: The Village Coconut Island / Facebook

Идея моста на Ко-Мапрао обсуждается на Пхукете уже много лет. Сейчас жители Кокосового острова пользуются услугами лодочников, что сопряжено с целым рядом трудностей. В частности, водное сообщение недоступно в отлив. Кроме того, шкиперы обычно ждут полной загрузки лодки, перед тем как отправиться в путь. Поэтому преодоление 500 м, отделяющих Ко-Мапрао от Лэм-Хина, может занимать много времени.

При этом именно транспортные ограничения позволяют Кокосовому острову сохранять свою идиллическую атмосферу, которая и привлекает туда туристов, ищущих тишины. После появления моста интерес бизнеса к этой локации неизбежно возрастет.

Жители Мапрао подали заявку в пхукетский офис Департамента скоростных магистралей через депутата парламента Сомчарта Течатхаворнчарона. И на этой неделе он озвучил ответ главы офиса Монгкона Дучани, который нашел идею целесообразной, но сразу предупредил о том, что принятие решения находится вне его полномочий. Мост протяженность в 848 м будет дорогим.

«Было постановлено, что проект несет пользу и для жителей Ко-Мапрао, и для всей провинции Пхукет. Но поскольку проект крупный, бюджет на строительство тоже будет большим. В связи с этим вопрос был передан на рассмотрение в офис Департамента сельских дорог по 14 региону (в Краби)», – заявил господин Дучани.

В последний раз идея моста из Лэм-Хина до Ко-Мапрао всерьез обсуждалась в 2017 году. В качестве ключевых ограничений тогда называлась даже не стоимость, а экологические вопросы, поскольку речь идет о строительстве на территории мангровых зарослей, охраняемых законом. В случае с мостом Thepsrisin Bridge (от Sakdidet Rd. до Сапан-Хина) урегулирование этих аспектов заняло несколько лет, строительство тоже было очень долгим.