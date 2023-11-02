Россияне бронируют 50% пхукетского люкса на Новый год

До половины броней в люксовых отелях Пхукета в этот высокий сезон приходится на обеспеченных туристов из России, планирующих провести Новый год в Таиланде вместо Европы и других некогда популярных, но сейчас труднодоступных направлений. Согласно данным «Вестника АТОР», туристы из России заполняют более половины номерного фонда Le Meridien, Splash Beach и других топовых отелях. Популярны и номера, и отдельные виллы. Туристы из России входят в топ три даже на виллах Kata Rocks, куда продает «путевки» Pegas Touristik. На рынке частной аренды ситуация аналогичная, подтверждает исполнительный директор Tranio Михаил Буланов. Возможно, к следующему сезону туристы будут более разборчивы, но сейчас готовы платить по 100-200 тысяч бат в месяц просто за таунхаус, недалеко от моря, не говоря уже о виллах.

Новости Пхукета

2 Ноября 2023, 11:15 AM

Согласно данным «Вестника АТОР», на Пхукете уже фиксируется дефицит номеров в люксовых отелях на Новый год, хотя ноябрь только начался. Фото: PR Patong

«Люксовые отели Пхукета не испытывают сложностей с загрузкой на осенне-зимний сезон 2023/2024. Напротив, спрос в премиальных отелях превышает прошлогодний. На период новогодних каникул с каждым днем усиливается дефицит номеров. Глубина бронирования достигает апреля», – пишет «Вестник АТОР» с Пхукета, куда представитель отраслевого издания прилетел в рамках промо-тура Pegas Touristik и где пообщался с представителям отелей.

Наблюдения представителя АТОР справедливы не только для гостиниц, сотрудничающих с туроператором Pegas, но и для всего премиального рынка, включая сегмент курортных вилл, находящихся в индивидуальной собственности. Востребованы абсолютно все объекты верхнего сегмента, будь то гостиницы, апартаменты, отдельные дома.

Непосредственно Pegas Touristik сейчас активно рекламирует свою премиальную программу PEGAS Select, по которой предлагает туры с проживанием в отелях уровня пяти звезд в диапазоне от Splash Beach Resort (90 тыс. бат на двоих за 11 ночей в ноябре) до Le Meridien (170 тыс. бат за аналогичный пакет).

Клиентов Pegas Touristik рады видеть и в Kata Rocks. Стоимость размещения соответствующая – от 1 млн рублей за 11 ночей на двоих (390 тыс. бат) – но гости из России уже входят в топ-3.

«Да, у нас отдыхает много россиян. Сейчас отель загружен на 70-80%. Из них половина – гости из России. Оцениваем прирост количества россиян к прошлому году на уровне +30%», – цитирует «Вестник АТОР» представителя Le Meridien.

«В этом году российский рынок дает нашему отелю более 50% загрузки. Текущая загрузка – 80%. Востребованы и виллы, и стандартное размещение», – приводится мнение менеджера Splash Beach Resort.

Востребованность Le Meridien и Splash Beach Resort у семейных клиентов из России не удивительна, равно как и спрос на прочие популярные у россиян места, включая отели Карона и Лаугуны. Впрочем, в этот Новый год востребованы практически любые объекты, готовые обеспечить достойный уровень комфорта. Цена не является сильным сдерживающим фактором.

«Тот факт, что в этом году мы не даем скидок, как в 2022 году, а тарифы выросли на 30%, туристов, в том числе россиян, не смущает», – отмечает Le Meridien.

Исполнительный директор Tranio Михаил Буланов подтверждает, что тот же тренд наблюдается и в сегменте частной аренды. Инвесторы, вложившиеся в недвижимость в низкий сезон, могут вернуть до 10% от стоимости объекта в прямом смысле за два новогодних месяца – декабрь и январь.

«Этот сезон на Пхукете в плане роста стоимости размещения, будь то отельные номера или виллы, будет самым высоким в обозримой перспективе. Это следствие отсутствия альтернативы: у россиян есть только Дубай, Мальдивы и Пхукет. Есть кейсы, когда типовые таунхаусы арендуются на декабрь-январь по 6 тыс. долларов (215 тыс. бат). Это просто экстраординарно», – говорит Буланов.

«В верхнем ценовом сегменте русские занимают 50-80% всего арендного фонда на этот Новый год просто потому, что они готовы заплатить такую сумму, чтобы отдохнуть со своими друзьями, близкими, семьей», – добавляет он.

Экстраординарность нынешнего сезона, впрочем, может стать «новой нормальностью» и на ближайшие годы, если у россиян из доступных вариантов по-прежнему останутся «только Дубай, Мальдивы и Пхукет».

«Возможно, появится больше объектов и доходность будет не такая, как сейчас, когда инвестор получает 10% стоимости виллы за два месяца. Возможно, арендаторы не будут готовы, как сейчас, платить такие деньги за любой объект, а будут более взыскательны и настроены на более качественное предложение. Я имею в виду виллы, которые сейчас строятся. Они будут заполнены», – прогнозирует Буланов.

В прошлом ноябре Иммиграционное бюро Пхукета зафиксировало 63,4 тыс. прямых прибытий из России, причем в этот объем входили не только туристы, но россияне, перебиравшиеся тогда на Пхукет с планами остаться здесь минимум на несколько месяцев, а по факту – на неопределенный срок.

В октябре этого года было зафиксировано 52,8 тыс. прибытий обладателей российских паспортов, то есть почти столько же, сколько в «высоком» ноябре. Характерно, что сейчас это уже в большей мере именно турпоток, причем обеспеченный еще летним объемом доступной авиаперевозки и доступных предложений у туроператоров.

С ноября объем прямых рейсов из России на Пхукет удвоился, как и прогнозировали «Новости Пхукета». Число регулярных рейсов «Аэрофлота» увеличилось ровно в два раза, число чартеров Azur – в два с половиной. Перевозчик ИКАР, афиллированный с Pegas, пока не поднял частоту рейсов.