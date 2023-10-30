Треть китайских храмов Пхукета провалили проверку санитарии на кухнях

Итоги проверки храмовых кухонь и точек общественного питания в непосредственной близости от храмов были озвучены на заседании комитета по провинциальному администрированию 30 октября. Председательствовал на встрече губернатор Сопхон Суваннарат, для которого Вегетарианский фестиваль стал первым опытом погружения в пхукетскую культуру.
В отчете пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщается, что сотрудники Минздрава проверили 19 святилищ. Однако поименно перечислены только те, которые успешно прошли проверку. Места, где кухни не соответствовали стандартам, власти решили не называть, так что жителям провинции остается только гадать, провалили ли проверку храмы Bang Niew Shrine и Jui Tui Shrine, или Минздрав решил просто не посещать некоторые из наиболее популярных и массовых мест.
Инспекцию успешно прошли:
- Samkong Shrine,
- Jong Ong Shrine,
- Lor Rong Shrine,
- Saphan Hin Shrine,
- Khao Rang Shrine,
- Yok Ke Keng Cho Chu Kang Shrine (Soi Phaniang),
- Guan Yu Nabon Shrine,
- Thepanusorn Shrine,
- Naka Shrine,
- Sapam Shrine,
- Bang Khu Shrine,
- Tha Ruea Shrine.
В предыдущих отчетах, публиковавшихся непосредственно во время фестиваля, указывалось, что вместе с Минздравом в инспекциях участвовали Управление здоровья и безопасности на рабочих местах, муниципалитет Пхукет-Тауна, больница Vachira Phuket Hospital.
В одном из тех отчетов упоминался в качестве проверенных храм Bang Niew Shrine, который под конец фестиваля собирал огромное число верующих и просто туристов на ритуалы хождения по углям или восхождения по лестнице из клинков. Согласно логике отчетов, тогда тоже по именам назывались храмы, которые все-таки благополучно сдали экзамен на чистоту и гигиену кухонных пространств.