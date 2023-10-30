Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Треть китайских храмов Пхукета провалили проверку санитарии на кухнях

Прошедший в октябре Вегетарианский фестиваль стал, вероятно, одним из самых массовых на Пхукете, хотя точное количество участников так и не было озвучено. Зато более-менее известно количество китайских храмов, проваливших проверки санитарных стандартов на кухнях, где готовилась еда для прихожан. Сегодня власти провинции сообщили, что в ходе фестиваля Минздрав проинспектировал 19 святилищ и вручил по итогам проверки 12 сертификатов о санитарном соответствии. Семь оставшихся храмов сертификатов соответствия не заслужили.

Новости Пхукета

30 Октября 2023, 05:55 PM
Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Минздрав проверил кухни в 19 китайских храмах. В 12 все было в соответствии со стандартами безопасного приготовления пищи. Фото: PPHO

Итоги проверки храмовых кухонь и точек общественного питания в непосредственной близости от храмов были озвучены на заседании комитета по провинциальному администрированию 30 октября. Председательствовал на встрече губернатор Сопхон Суваннарат, для которого Вегетарианский фестиваль стал первым опытом погружения в пхукетскую культуру.

В отчете пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщается, что сотрудники Минздрава проверили 19 святилищ. Однако поименно перечислены только те, которые успешно прошли проверку. Места, где кухни не соответствовали стандартам, власти решили не называть, так что жителям провинции остается только гадать, провалили ли проверку храмы Bang Niew Shrine и Jui Tui Shrine, или Минздрав решил просто не посещать некоторые из наиболее популярных и массовых мест.

Инспекцию успешно прошли:

  • Samkong Shrine,
  • Jong Ong Shrine,
  • Lor Rong Shrine,
  • Saphan Hin Shrine,
  • Khao Rang Shrine,
  • Yok Ke Keng Cho Chu Kang Shrine (Soi Phaniang),
  • Guan Yu Nabon Shrine,
  • Thepanusorn Shrine,
  • Naka Shrine,
  • Sapam Shrine,
  • Bang Khu Shrine,
  • Tha Ruea Shrine.

В предыдущих отчетах, публиковавшихся непосредственно во время фестиваля, указывалось, что вместе с Минздравом в инспекциях участвовали Управление здоровья и безопасности на рабочих местах, муниципалитет Пхукет-Тауна, больница Vachira Phuket Hospital.

В одном из тех отчетов упоминался в качестве проверенных храм Bang Niew Shrine, который под конец фестиваля собирал огромное число верующих и просто туристов на ритуалы хождения по углям или восхождения по лестнице из клинков. Согласно логике отчетов, тогда тоже по именам назывались храмы, которые все-таки благополучно сдали экзамен на чистоту и гигиену кухонных пространств.

 

 

 

Есть новости? кликните сюда

Иммиграционноe бюро озвучило предлагаемые ограничения по 90-дневному безвизу для России
В структуре DOPA создан центральный отдел по борьбе с криминалом
Жителей Пхукета заподозрили в незаконной добыче гигантских моллюсков на рифах
Минздрав снял возражения против легальной работы баров до 4:00 утра
Американец найден мертвым в отеле у пляжа Банг-Тао
Улицу у храма Wat Patong закроют утром 30 октября для шествия монахов
Отключение воды запланировано на 30 октября на территории от Cрисунтхорна до Камалы
В бетонном ограждении над тоннелем у Central Phuket обнаружили повреждения
На Пхукете начинается самый массовый сезон «русского туризма» за всю историю
Восемь индусов и россиянин будут высланы из страны после нападения на полицейских на вилле
Внутригородские автобусы должны появиться в Патонге
Бизнес Пхукета готов вложиться в безопасность ради продление часов работы ночных заведений
Полиция предупреждает о мошенниках у банкоматов
Для Патонга выпустили отдельный приказ о сухом законе 29 октября
Напавшим на полицейских индусам обещают пожизненный запрет на въезд в Таиланд

 

The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club
Thai Residential

 