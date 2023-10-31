Кабмин Таиланда одобрил безвизовый режим для Индии и Тайваня

Обладатели паспортов Индии и Тайваня также смогут в этом высоком сезоне посещать Таиланд без виз на срок до 30 дней. Кабинет министров страны одобрил временную визовую льготу для туристов с соответствующими документами, сообщил 31 октября пресс-секретарь офиса главы правительства Чан Ватчаронг. Протоколы заседания кабмина пока не опубликованы, распоряжения о безвизе тоже, но правительство уже официально заявило о принятом решении.

Новости Пхукета

31 Октября 2023, 05:53 PM

Туристы из Индии были самыми массовыми на Пхукете в 2022 году, пока Россия не возобновила прямые авиарейсы. Фото: PR Phuket

Заявление господина Ватчаронга опубликовано на официальной странице правительства Таиланда. В нем говорится, что безвиз для Индии и Тайваня является «особой временной мерой» сроком действия в полгода – с 10 ноября 2023 до 10 мая 2024.

Непосредственные регулирующие документы должны быть подготовлены профильными ведомствами – Иммиграционным бюро Королевской полиции Таиданда и Министерством внутренних дел Таиланда.

Как и в случае 90-дневного безвиза для россиян, отвечающим за безопасность структурам предписывается следить за тем, какие последствия будет нести безвизовый режим для Индии и Тайваня.

На сайте правительства Таиланда указывается, что Индия за январь-сентябрь 2023 года обеспечила 1,16 млн визитов в страну (к концу года ожидается 1,55 млн). Средний объем трат на поездку – 43 тыс. бат на человека.

По Тайваню показатель за девять месяцев не приводится. Прогноз на весь год – 700 тыс. визитов со среднем уровнем расходов в 43 тыс. бат на человека за поездку.

Визовая льгота для граждан России, предусматривающая выдачу 90-дневных разрешений на пребыванием вместо стандартных 30-дневных, вступает в силу 1 ноября. Как следует из копии документа, опубликованной каналом «Реальный Пхукет», распоряжение было подписано министром внутренних дел Анутином Чарнвиракуном и премьер-министрос Сеттхой Тхависином на прошлой неделе.

В понедельник, 30 октября, пхукетский офис Иммиграционного бюро презентовал на совещании с другими ведомствами, а затем опубликовал на своей странице в Facebook, «черновую версию» предлагаемых ограничений по этой льготе. Офис полковника Тханета Сукчая предложил следующее:

Полученные 90 дней нельзя будет продлить.

Перейти на визу другого типа будет невозможно.

Иммиграционное бюро Пхукета ничего не сказало о получении новых 90 дней через бордер-раны или оформлении тех или иных виз через обращения в посольства и консульства Таиланда за рубежом.