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Огромное осиное гнездо обнаружили в отеле в Раваи

Осиное гнездо было обнаружено в одном из отелей Раваи. Сообщение о поселившихся на пальме насекомых поступило в муниципалитет 31 октября, на место событий были отправлены сотрудники районного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

Новости Пхукета

1 Ноября 2023, 10:38 AM
В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В одном из отелей Раваи осы обустроили гнездо на пальме рядом с жилыми корпусами. Фото: Rawai Municipality

В сообщении муниципалитета говорится, что сотрудники экстренных служб провели инспекцию, но не стали пытаться сразу убирать гнездо насекомых. По состоянию на 31 октября специалисты «планировали устранение гнезда ради безопасности людей в тамбоне Раваи».

Муниципалитет не сообщил о том, в каком именно отеле было обнаружено осиное гнездо. На фотографиях с места событий видно, что осы облюбовали верхушку высокой пальмы на отельной территории. Рядом с пальмой видно домик духов и жилые корпуса.

Официальные лица напомнили, что о любых экстренных происшествиях можно сообщать напрямую в отделение DDPM при муниципалитете Раваи по телефону 076 61-38-00.

Сотрудники DDPM занимаются самыми разными задачами в диапазоне от тушения пожаров до ловли змей и других животных. В частности, 30 октября муниципалитет Раваи сообщал о пойманном в жилом доме варане.

 

 

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