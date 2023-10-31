Российские авиакомпании удвоили прямые рейсы на Пхукет

В расписании аэропорта Пхукета на октябрь значилось 62 прямых авиарейса из России, в расписании на ноябрь стоят уже 128 рейсов. К тому, как аэропорт фиксирует количество рейсов, могут быть вопросы, но с учетом одинаковой методологии речь идет о росте в два раза. Прирост по конкретным авиакомпания следующий.
Октябрь – 62 рейса в неделю:
- Аэрофлот – 22 рейса;
- ИКАР – 14 рейсов;
- Azur Air – 22 рейса;
- Red Wings – 4 рейса.
Ноябрь – 128 рейсов в неделю:
- Аэрофлот – 44 рейса;
- ИКАР – 14 рейсов;
- Azur Air – 56 рейса;
- Red Wings – 14 рейсов.
Регулярные рейсы на Пхукет выполняет только «Аэрофлот», то есть только его самолетами можно совершить перелет с Пхукета в Россию без каких-либо ограничений. Возвращение чартером, билет на который купле отдельно от туристического пакета, по-прежнему требует разрешения от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ). Авиакомпания S7 совершает регулярные рейсы в Таиланд, но по-прежнему летает только в Бангкок.
География вылетов-прилетов у «Аэрофлота» в этом ноябре следующая:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Хабаровск;
- Новосибирск;
- Екатеринбург;
- Красноярск.
В пресс-релизе «Аэрофлота», выпущенном перед переходом на зимнее расписание, говорилось о рейсах на Пхукет из Владивостока, но в расписании пхукетского аэропорта на ноябрь их нет. Впрочем, Владивосток имеется в географии чартерных перевозчиков.
Авиакомпании ИКАР, Azur Air и Red Wings будут летать на Пхукет в ноябре из следующих городов:
- Сочи;
- Самара;
- Тюмень;
- Пермь;
- Челябинск;
- Уфа;
- Казань;
- Томск;
- Омск;
- Иркутск;
- Владивосток.
С полным расписанием на ноябрь можно ознакомиться здесь.
С ценами на турпутевки и прогнозами на сезон можно ознакомиться здесь.
Российские прибытия в октябре
Также 30 октября пхукетский офис Иммиграционного бюро досрочно выпустил статистику по зарубежным прибытиям на Пхукет с прохождением паспортного контроля в местном аэропорту.
Россияне уверенно возглавили список самых многочисленных гостей острова, рынок показал рост на треть в сравнении с сентябрем. Прибытия из Китая, напротив, продолжили снижаться.
Топ-5 стран по прибытиям на Пхукет в октябре:
- Россия – 52,8 тыс. (против 40,2 в сентябре и 39,2 тыс. в августе);
- Китай – 33,5 тыс. (37,3 тыс. и 64,7 тыс.);
- Австралия – 20,9 тыс. (21,1 тыс. и 20,4 тыс.);
- Индия – 18,5 тыс. (19 тыс. и 18,2 тыс.);
- Малайзия – 11,8 тыс. (13,1 тыс. и 16,2 тыс.).
Официальные лица до сих пор не дают никаких объяснений происходящему в китайском сегменте, тогда как российский полностью оправдывает прогнозы.
Ключевые рынки близки к уровням 2019 года
Также 30 октября были опубликованы данные пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) о степени восстановления турпотока на Пхукет с ключевых рынков за девять месяцев (без учета октября).
Выше показателя 2019 года из стран первой десятки находятся три – Россия, Сингапур и Казахстан, большинство остальных близки к докризисным отметкам. Исключение – материковый Китай, прибытия откуда составляют четверть от докризисных.
Первая десятка рынков в январе-сентябре (процент к 2019 году):
- Россия – 119%;
- Китай – 25,7%;
- Индия – 84,2%;
- Австралия – 95,1%;
- Великобритания – 97,4%;
- Малайзия – 77,7%;
- Казахстан – 659,5%;
- Германия – 92,5%;
- Южная Корея – 53%;
- Сингапур - 101%.