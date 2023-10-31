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Российские авиакомпании удвоили прямые рейсы на Пхукет

С переходом авиакомпаний на зимние расписание число прямых рейсов из России на Пхукет выросло в два раза. Это следует из расписания пхукетского аэропорта, опубликованного 30 октября. Число регулярных рейсов «Аэрофлота» увеличилось ровно в два раза, количество чартеров Azur Air и Red Wings выросло в два с половиной и три с половиной раза соответственно, частота полетов ИКАР не изменилась. Также 30 октября Иммиграционное бюро Пхукета досрочно выпустило итоговую статистику по зарубежному пассажиропотоку в аэропорт в октябре. Количество прямых прибытий обладателей российских паспортов выросло на треть, что подтверждает сохраняющийся статус октября как переходного месяца между низким и высоким сезонами на российском рынке.

Новости Пхукета

31 Октября 2023, 09:00 AM
Российские прибытия на Пхукет по месяцам. Фото: ТАС Phuket

Российские прибытия на Пхукет по месяцам. Фото: ТАС Phuket

Топ-5 рынков по объему прибытий на Пхукет в октябре. Фото: Phuket Immigration

Топ-5 рынков по объему прибытий на Пхукет в октябре. Фото: Phuket Immigration

Восстановление ключевых рынков в сравнении с 2019 годом. Фото: Phuket Info Center

Восстановление ключевых рынков в сравнении с 2019 годом. Фото: Phuket Info Center

Рейсы «Аэрофлота» на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы «Аэрофлота» на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы ИКАР на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы ИКАР на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы Red Wings на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы Red Wings на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы Azur Air на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

Рейсы Azur Air на Пхукет в ноябре. Фото: AOT Phuket

В расписании аэропорта Пхукета на октябрь значилось 62 прямых авиарейса из России, в расписании на ноябрь стоят уже 128 рейсов. К тому, как аэропорт фиксирует количество рейсов, могут быть вопросы, но с учетом одинаковой методологии речь идет о росте в два раза. Прирост по конкретным авиакомпания следующий.

Октябрь – 62 рейса в неделю:

  • Аэрофлот – 22 рейса;
  • ИКАР – 14 рейсов;
  • Azur Air – 22 рейса;
  • Red Wings – 4 рейса.

Ноябрь – 128 рейсов в неделю:

  • Аэрофлот – 44 рейса;
  • ИКАР – 14 рейсов;
  • Azur Air – 56 рейса;
  • Red Wings – 14 рейсов.

Регулярные рейсы на Пхукет выполняет только «Аэрофлот», то есть только его самолетами можно совершить перелет с Пхукета в Россию без каких-либо ограничений. Возвращение чартером, билет на который купле отдельно от туристического пакета, по-прежнему требует разрешения от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ). Авиакомпания S7 совершает регулярные рейсы в Таиланд, но по-прежнему летает только в Бангкок.

География вылетов-прилетов у «Аэрофлота» в этом ноябре следующая:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Хабаровск;
  • Новосибирск;
  • Екатеринбург;
  • Красноярск.

В пресс-релизе «Аэрофлота», выпущенном перед переходом на зимнее расписание, говорилось о рейсах на Пхукет из Владивостока, но в расписании пхукетского аэропорта на ноябрь их нет. Впрочем, Владивосток имеется в географии чартерных перевозчиков.

Авиакомпании ИКАР, Azur Air и Red Wings будут летать на Пхукет в ноябре из следующих городов:

  • Сочи;
  • Самара;
  • Тюмень;
  • Пермь;
  • Челябинск;
  • Уфа;
  • Казань;
  • Томск;
  • Омск;
  • Иркутск;
  • Владивосток.

С полным расписанием на ноябрь можно ознакомиться здесь.

С ценами на турпутевки и прогнозами на сезон можно ознакомиться здесь.

Российские прибытия в октябре

Также 30 октября пхукетский офис Иммиграционного бюро досрочно выпустил статистику по зарубежным прибытиям на Пхукет с прохождением паспортного контроля в местном аэропорту.

Россияне уверенно возглавили список самых многочисленных гостей острова, рынок показал рост на треть в сравнении с сентябрем. Прибытия из Китая, напротив, продолжили снижаться. 

Топ-5 стран по прибытиям на Пхукет в октябре:

  • Россия – 52,8 тыс. (против 40,2 в сентябре и 39,2 тыс. в августе);
  • Китай – 33,5 тыс. (37,3 тыс. и 64,7 тыс.);
  • Австралия – 20,9 тыс. (21,1 тыс. и 20,4 тыс.);
  • Индия – 18,5 тыс. (19 тыс. и 18,2 тыс.);
  • Малайзия – 11,8 тыс. (13,1 тыс. и 16,2 тыс.).

Официальные лица до сих пор не дают никаких объяснений происходящему в китайском сегменте, тогда как российский полностью оправдывает прогнозы.

Ключевые рынки близки к уровням 2019 года

Также 30 октября были опубликованы данные пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) о степени восстановления турпотока на Пхукет с ключевых рынков за девять месяцев (без учета октября).

Выше показателя 2019 года из стран первой десятки находятся три – Россия, Сингапур и Казахстан, большинство остальных близки к докризисным отметкам. Исключение – материковый Китай, прибытия откуда составляют четверть от докризисных.

Первая десятка рынков в январе-сентябре (процент к 2019 году):

  • Россия – 119%;
  • Китай – 25,7%;
  • Индия – 84,2%;
  • Австралия – 95,1%;
  • Великобритания – 97,4%;
  • Малайзия – 77,7%;
  • Казахстан – 659,5%;
  • Германия – 92,5%;
  • Южная Корея – 53%;
  • Сингапур - 101%.

 

 

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