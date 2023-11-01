Землетрясение магнитудой 5,1 произошло к северо-западу от Пхукета

Подводное землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано вечером 1 ноября у Андаманских и Никобарских островов в 700 км к северо-западу от Пхукета. Угрозы цунами не было, предупреждение не объявлялось.

Новости Пхукета

Подводное землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сегодня вечером у Андаманских и Никобарских островов. Фото: TMD

Подводное землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сегодня вечером у Андаманских и Никобарских островов. Фото: TMD

Подводное землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сегодня вечером у Андаманских и Никобарских островов. Фото: TMD

О землетрясении сообщили сейсмологи из тайского государственного Центра наблюдения за землетрясениями, входящего в Метеорологический департамент Таиланда (TMD). На странице независимых наблюдателей Phuket SOS информации пока нет.

Согласно данным TMD, землетрясение произошло в 19:51 вечера 1 ноября на глубине 10 км. Координаты – 10.94° N 92.96° E, магнитуда – 5,1. Предупреждение о цунами не объявлялось.

Государственный мониторинговый центр фиксирует небольшие землетрясения в районе Суматры и Андаманских и Никобарских островов практически ежедневно. Однако магнитуда подземных толчков редко превышает 4,9.

Последний из отчетов, в котором фиксировались толчки подобной силы, датируется четвергом, 24 сентября. Тогда целая серия землетрясений произошла в Мьянме, причем дрожь земли физически ощущалась в Таиланде. Землетрясения были именно подземными, а не подводными.

Пхукет периодически ощущает отголоски землетрясений, но без каких-либо значительных последствий. Главной угрозой остается возможность цунами, но для этого должно совпасть несколько факторов, включая силу подземных толчков, глубину и место нахождения гипоцентра. Разрушительное цунами 2004 года было вызвано именно редким совпадением нескольких факторов.

В защите от цунами Таиланд полагается на систему морских буев раннего обнаружения и сеть вышек оповещения на берегу. Оба тайских буя системы предупреждения о цунами находятся на одной линии, проходящей от Пхукета на запад-северо-запад через упомянутые Андаманские и Никобарские острова. Ближняя станция 23461 находится между Пхукетом и островами в 340 км от побережья, дальняя станция 23401 находится за архипелагом примерно в 965 км от побережья.

На интерактивной карте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), дальняя станция отмечена как передающая сигнал, ближняя – как молчащая. Это означает, что NOAA не получает данных с буя 23461, но не факт, что он не посылает сигнала. Из сети индийских станций информация поступает в NOAA только с двух.

При поступлении сигнала тревоги с дальнего буя 23401 у жителей Пхукета будет на эвакуацию 90 минут. Ближний буй 23461 должен предупредить о бедствии за 30 минут, хотя в апреле глава регионального центра Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Чаовалит Нитхарат говорил о 45 минутах.

Эпицентр землетрясения, вызвавшего цунами 26 декабря, находился в 560 км к юго-западу от Пхукета, сразу за Суматрой. Магнитуда составлял от 9,1 до 9,3. Гипоцентр располагался на глубине 30 км. Землетрясение отличалось очень большими географическими характеристиками, такими как размер сместившихся пластов и дальность смещения.

По разным оценкам, волна цунами, обрушившаяся на побережье Таиланда, Индонезии, Филиппин и других стран через день после Рождества (так называемый Боксинг Дэй) унесла жизни от 225 тыс. до 300 тыс. человек.