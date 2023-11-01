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В Патонге открыли проезд по центральной улице за Jungceylon

Муниципалитет Патонга отчитался о завершении многомесячных работ по модернизации ливневого дренажа на Phra Mettha Rd. С июня там обустраивали «ловушку», которая должна стать важным элементом городской системы предотвращения наводнений. В связи с этим центральная городская улица сперва была полностью закрыта для транспорта, а с 25 сентября – частично. При этом изначально датой окончания проекта называлось 22 августа. За время проведения работ Патонг несколько раз затопило.

Новости Пхукета

2 Ноября 2023, 08:00 AM
Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Окончание работ на Phra Mettha Rd. отметили взрывами петард и молитвой мэра у домика духов. Фото: PR Patong

Утром 1 ноября мэр Чалермсак Манисри, вице-мэр Вирасак Кхаминтхонг и другие руководители муниципалитета Патонга приехали к кальянной и чайхане на Phra Mettha Rd.

Впрочем, «вкусная еда, кальян и караоке» чиновников не интересовали – официальные лица прибыли, чтобы лично проконтролировать открытие улицы после окончания затянувшихся работ.

В присутствии главы города рабочие убрали перекрывавшие улицу барьеры, а также старательно вымыли дорожное покрытие, для чего местное отделение DDPM предоставило пожарный автомобиль.

К ближайшему домику духов поставили не менее 10 литров красной «Фанты», а мэр Манисри зажег перед ним ароматические палочки и помолился. Также руководитель муниципалитета поджог ритуальные петарды, связку которых подвесили у электрического щитка и блока управления камерами уличного видеонаблюдения.

В 11:00 все ритуальные и сугубо практические процедуры были закончены, движение по улице возобновилось в нормальном режиме, хотя пока что и без дорожной разметки.

Начатый в июне проект завершился на два с половиной месяца позже срока, но все-таки был закончен к старту высокого сезона. За время работ Патонг успело несколько раз затопить, но городские власти надеются, что окончание работ на Phra Mettha Rd. снизит риски новых наводнений в будущем.

Смена сезонов в Таиланде еще официально не произошла, но от Метеорологического департамента (TMD) ждут объявления буквально со дня надень. Дождливый сезон, как отмечают синоптики, снова затянулся, но не так сильно, как в прошлом году. Если судить по погодному радару, нынешние осадки уже приходят с северо-востока, а не с юго-запада.

 

 

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