Для воскресных ярмарок в Пхукет-Тауне выделят четыре парковки

Начиная с 5 ноября в Пхукет-Тауне будут проходить сразу две воскресные ярмарки – популярный уличный маркет Lard Yai на Thalang Rd. и новое событие Chartered Walking Street на соседней Phang Nga Rd. Увеличенное количество участников неизбежно усугубит проблемы с парковочными местами, дефицит которых ощущается в Старом городе в любой день. В попытке решить проблему, муниципалитет договорился об использовании парковок у отеля Red Plaza (Daeng Plaza) и у Центрального рынка. Владельцы двухколесного транспорта смогут оставить байки в выходящих к Phang Nga Rd. переулках.

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С 5 ноября в Пхукет-Тауне будут работать сразу две уличные ярмарки. Фото: Phuket Info Center

С 5 ноября в Пхукет-Тауне будут работать сразу две уличные ярмарки. Фото: Phuket Info Center

С 5 ноября в Пхукет-Тауне будут работать сразу две уличные ярмарки. Фото: Novosti Phuketa

Новая ярмарка Chartered Walking Street будет проходить по воскресеньям с 16:00 до 22:00, то есть одновременно с Lard Yai. Пешеходным на время мероприятия будет весь отрезок Phang Nga Rd. от Yaowarat Rd. до Chartered Bank Intersection, то есть места под мероприятие выделят столько же, сколько и для Lard Yai (хотя в случае с последней торговые ряды уже давно начинаются от Золотого дракона в Парке 72-летия Королевы Сирикит).

Водителей просят не пользоваться упомянутым участком Phang Nga Rd. c 13:00 до 24:00 и не парковать машины на улицы в это время, сообщила сегодня страница Phuket Info Center.

Не исключено, что городские власти могут решиться и на принудительную эвакуацию припаркованного транспорта, если не смогут связаться с владельцем.

Для участников и посетителей Chartered Walking Street предусмотрены четыре парковки:

Отель Red Plaza ( Daeng Plaza) на Phuket Rd.; Центральный рынок (Talad Sod 1) на Ranong Rd.; Переулок Soi Pradit ( только мотоциклы); Участок Takua Pa Rd. у Bangkok Bank.

Открытие новой уличной ярмарки в Старом городе совпадает с фактическим стартом высокого туристического сезона на Пхукете, хотя формально это событие будут праздновать позже и не в Старом городе, а в Патонге.

При этом еще прошлый год показал, что ярмарка Lard Yai стала настолько популярной у туристов, что улицу Thalang Rd. уже физически не может вместить всех желающих попробовать местную еду, купить сувениры и послушать уличных музыкантов.