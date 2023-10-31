Для воскресных ярмарок в Пхукет-Тауне выделят четыре парковки

Новая ярмарка Chartered Walking Street будет проходить по воскресеньям с 16:00 до 22:00, то есть одновременно с Lard Yai. Пешеходным на время мероприятия будет весь отрезок Phang Nga Rd. от Yaowarat Rd. до Chartered Bank Intersection, то есть места под мероприятие выделят столько же, сколько и для Lard Yai (хотя в случае с последней торговые ряды уже давно начинаются от Золотого дракона в Парке 72-летия Королевы Сирикит).
Водителей просят не пользоваться упомянутым участком Phang Nga Rd. c 13:00 до 24:00 и не парковать машины на улицы в это время, сообщила сегодня страница Phuket Info Center.
Не исключено, что городские власти могут решиться и на принудительную эвакуацию припаркованного транспорта, если не смогут связаться с владельцем.
Для участников и посетителей Chartered Walking Street предусмотрены четыре парковки:
- Отель Red Plaza (Daeng Plaza) на Phuket Rd.;
- Центральный рынок (Talad Sod 1) на Ranong Rd.;
- Переулок Soi Pradit (только мотоциклы);
- Участок Takua Pa Rd. у Bangkok Bank.
Открытие новой уличной ярмарки в Старом городе совпадает с фактическим стартом высокого туристического сезона на Пхукете, хотя формально это событие будут праздновать позже и не в Старом городе, а в Патонге.
При этом еще прошлый год показал, что ярмарка Lard Yai стала настолько популярной у туристов, что улицу Thalang Rd. уже физически не может вместить всех желающих попробовать местную еду, купить сувениры и послушать уличных музыкантов.